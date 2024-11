V ljubljanskem Cankarjevem domu je vrata danes odprl 26. Slovenski festival vin, na katerem se letos predstavlja več kot 125 vinarjev in kulinarikov. Danes in v petek bodo v okviru festivala potekale vodene delavnice in degustacije več kot 600 vinskih vzorcev, razglasili bodo zmagovalce strokovnega ocenjevanja vin.

Organizatorji so danes razglasili zmagovalce strokovnega ocenjevanja festivalskih vin, slavili pa so predvsem vinarji s Primorske. Med penečimi belimi vini je slavilo posestvo Gjerkeš z vinom Gjerkeš brut 2019, za najboljše belo mirno vino so razglasili malvazijo 2021 vinarstva Saxida, med oranžnimi mirnimi vini je slavilo vino Polič amber 2016 s posestva Polič-Truške, med rdečimi mirnimi vini pa Ivanov refošk 2018 vinarjev Bordon.

Častni pokrovitelj dvodnevnega dogodka, na katerem se predstavljajo vinarji iz vseh vinorodnih okolišev Slovenije, je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Ta je vino in vinsko kulturo ter vinarje oz. pridelovalce označil za pomemben del slovenske turistične gastornomske ponudbe. Za slovenska vina je dejal, da so naredila velik preboj in se popeljala v sam svetovni vrh, kar dokazujejo tudi številna odličja, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Foto: STA

Organizatorji festivala so se tokrat odločili, da posebno pozornost na festivalskem dogajanju namenijo mladim vinarjem v okviru salona mladih vinarjev. Tokratni salon predstavlja uvod v večji, samostojen vinsko-kulinarični dogodek, ki bo v prihodnje izobraževal mlade obiskovalce o pravilnem, kulturnem pitju vin, so zapisali organizatorji festivala.

Obiskovalci lahko na vodenih delavnicah med drugim spoznavajo najbolje ocenjena vina festivala in podrobneje spoznavajo družino cabernejev. Predstavljajo tudi svetovne grenčice, prav tako je na voljo vpogled v prihajajoče svetovne modne trende aromatiziranih pijač.

Foto: STA

In varno domov ...

Tudi letos bodo obiskovalce Slovenskega festivala vin o pomembnosti varne poti domov opozarjali moderatorji Zavoda Varna pot. Njihov bistveni nasvet je, da obiskovalci že pred odhodom na dogodek pomislijo, kako bodo varno prispeli domov, so zapisali organizatorji festivala.

Foto: STA