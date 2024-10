Za vas smo izbrali najboljše praznično darilo

Letos lahko svojim najdražjim podarite nekaj zares dragocenega. Izjemnega. Drugačnega. Edinstvenega. In ja – inovativnega. Vinske perle rosé, ki so del letošnje Esence Istre, so novost na našem trgu. Ob njih pa še cel kup drugih posebnosti, ki se sestavijo v novoletni program daril iz kleti Vinakoper, s katerimi obeležujejo tudi 1.500 let mesta Koper.

Foto: Vinakoper

Da je Koper s svojo kulturno dediščino in sodobnim utripom eden od biserov naše regije, se zagotovo strinjamo vsi. Da si kot tak v letu, ko praznuje 1.500 let nastanka, zasluži posebno pozornost, prav gotovo tudi. Še več, zasluži si poseben, njegovi duši enak poklon, s katerim lahko razveselimo vse meščane, obiskovalce in prijatelje mesta širom sveta. Letošnja Esenca Istre by Vinakoper, ki so jo v kleti razvili v partnerstvu z Mestno občino Koper, je natanko to. Pravi izbor za praznično obdarovanje tako poslovnih partnerjev kot naših najbližjih.

Foto: Vinakoper

Ene in edine – vinske perle rosé

Zagotovo še niste imeli priložnosti obdarovancu izročiti takih biserov, kot jih boste z letošnjo Esenco Istre. V mali škatlici skrbno shranjene perle so inovacija, ki je posebej za to priložnost nastala v sodelovanju s chefom Filipom Matjažem iz restavracije COB. Čvrste navzven, idealnih oblik, kot bi jih izoblikovalo morje, so polne svežine roséja iz sorte refošk, ki v ustih sproži val lahkotnosti in svežine. V Esenci Istre so pika na i mogočnemu panettonu iz kakavovega biskvita z refoškom prepojenimi rozinami in gladkim, mestoma hrustljavim čokoladnim prelivom.

Foto: Vinakoper

"Perle iz roséja so zagotovo eden večjih izzivov, ki sem se ga lotil na pobudo Vinakoper. A hkrati so tudi dokaz, kako pomembne priložnosti se rojevajo s kreativnimi, svežimi pristopi in sodelovanjem. Podariti vinske perle rosé zato res pomeni podariti bisere narave in sporočilo, da se s skupnimi močmi lahko doseže vse," je pojasnil avtor recepture vinskih perl, chef Filip Matjaž iz Restavracije COB.

Zelo široka ponudba darilnih paketov

Z Esenco Istre pa se zgodba šele začne. Ponudba daril iz Božičkove delavnice Vinakoper to leto odraža celotno vzdušje in utrip jubilejnega Kopra. Med njimi najdete tudi mnoge kulinarične novosti, ki dopolnjujejo obstoječo gastronomsko ponudbo Vinakoper, v kleti pa so poskrbeli tudi za možnosti izbora in personaliziranja embalaže.

Foto: Vinakoper

Celotno ponudbo daril lahko raziščete v katalogu na spletni strani Vinakoper oziroma izbrane pakete kar naročite v novi spletni prodajalni. Za vse dodatne možnosti so vam na voljo v Vinskem butiku v Kopru ali osebno po telefonu.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravje!