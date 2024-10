November obljublja vrhunsko vinsko pokušino

V času, ko se mošt spremeni v vino, se bo prestolnica prelevila v 21. Ljubljansko vinsko pot – Martinovanje v Ljubljani, tradicionalni dogodek, ki ga organizator Proevent pripravlja na martinovo soboto, natančneje 9. novembra, od 10. do 17. ure na ulicah in trgih starega mestnega jedra. Manj kot teden dni kasneje, 14. in 15. novembra, pa se bo od 14. do 20. ure v Cankarjevem domu v Ljubljani odvil še najpomembnejši vinski dogodek leta – 26. Slovenski festival vin. Obe prireditvi sta del November Gourmeja .

21. LJUBLJANSKA VINSKA POT (MARTINOVANJE), 9. november 2024

Foto: Proevent



VINSKA PONUDBA Z VSEH KONCEV SLOVENIJE

Obiskovalci 21. Ljubljanske vinske poti se bodo lahko sprehodili po vinski poti, ki bo pravi preplet bogate vinske dediščine iz vse Slovenije. Duh trgatev bo obogaten s številnimi nastopi v živo, druženji ob vrhunski žlahtni kapljici in bogato kulinariko. Na vinski poti, ki se tokrat razprostira med številnimi stojnicami na Prešernovem trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici in Cankarjevem nabrežju, se bo predstavilo veliko domačih in tujih vrhunskih vinarjev z več kot 400 vinskimi vzorci in številni kulinariki. Da bo dogajanje na Ljubljanski vinski poti tudi pravo kulturno doživetje, bodo poskrbeli številni nastopajoči in vinske kraljice, ki jih sredi dogajanja ne bo mogoče spregledati.

KAKO POTEKA?

Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi, ki jih bo mogoče kupiti na blagajnah vinske poti. Spominske kozarce za okušanje bo mogoče kupiti na blagajnah.

26. SLOVENSKI FESTIVAL VIN – 14. in 15. november 2024

Foto: Proevent



Žlahten utrip vseh vinorodnih dežel Slovenije bodo vsi ljubitelji vina lahko okusili na že 26. ediciji najprestižnejšega dogodka s področja kulture pitja vina – Slovenskem festivalu vin, ki bo tradicionalno potekal v Cankarjevem domu v četrtek in petek, 14. in 15. novembra, od 14. do 20. ure. Častni pokrovitelj 26. Slovenskega festivala vin je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Vstopnice so že v prodaji.

Organizatorji festivala napovedujejo izjemno bogat festival, na katerem pričakujejo več kot 110 vinarjev vseh vinorodnih dežel Slovenije in veliko tujih z več kot 550 vinskimi vzorci ter številna kulinarična doživetja. Na dogodku bodo predstavljena tudi najbolje ocenjena vina z letošnjega strokovnega ocenjevanja vin, ki ga vodi prof. dr. Tatjana Košmerl. Razglasitev zmagovalcev bo potekala prvi dan festivala, 14. novembra.

Na Slovenskem festivalu vin bodo potekale tudi različne vodene delavnice, ki bodo udeležencem omogočile poglobljeno spoznavanje sveta vin in pijač. Predstavljene bodo svetovne grenčice, prav tako pa bo na voljo vpogled v prihajajoče svetovne modne trende aromatiziranih pijač. Raziskovali bomo nove pristope za reševanje izzivov vinskega sektorja, okušali najbolje ocenjena vina festivala in podrobneje spoznavali družino Cabernejev. Poseben poudarek bo na ustvarjanju legendarnega slovenskega vinarja Stanka Čurina, ob tem pa tudi na inovacijah v vinskem okušanju, kot je pairing brezalkoholnih vin. Festival bo popestrila tudi slikarska zabava, kjer bodo udeleženci ustvarjali s čopičem v eni roki in kozarcem vina v drugi.

Celoten program bo objavljen kmalu! Več na ljubljanskavinskapot.si in slovenskifestivalvin.si.









Naročnik oglasnega sporočila je PROEVENT D. O. O.