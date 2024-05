Pri znanem briškem vinarju izbruhnil hud požar, škoda bo velika #video

Nekdanji poslanec SAB Marko Bandelli je na omrežju X objavil posnetek hudega požara, ki je izbruhnil na posestvu znanega briškega vinarja. Ob posnetku je pripisal, da naj bi požar izbruhnil na sončni elektrarni in ga gasilci gasijo že več ur.

Požar naj bi izbruhnil na posestvu vinske kleti Keber v Brdih. S pomočjo Googlovih zemljevidov smo ugotovili, da gre zelo verjetno za vinsko klet Edija Kebra, ki je na italijanski strani Brd in je dobro poznana tudi ljubiteljem vina iz Slovenije.

Da gre res za znano vinsko klet, so potrdili tudi gasilci, ki so se pripeljali iz Gorice, Tržiča in Čedada. Požara še niso spravili pod nadzor, domnevajo pa, da je ta izbruhnil na sončni elektrarni.

Foto: Italijanski gasilci Poškodovanih naj ne bi bilo, saj so ob prihodu gasilcev vi že zapustili prostore in na pomoč čakali pred posestvom.

