Na dan solidarnosti brezplačen ogled razstave v Cankarjevem domu

Cankarjev dom (CD) bo v ponedeljek, na dan solidarnosti, ponudil brezplačen ogled velike naravoslovne razstave V vrtincu sprememb, ki so jo pripravil s strokovnjaki Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Razstava med drugim opozarja na človekov odnos do okolja in izumiranje vrst. Obiskovalce pričakujejo med 10. in 20. uro.

Interaktivna razstava, ki je na ogled od lanskega decembra, prikazuje različna slovenska naravna okolja in njihove posebnosti: alpski svet, vodovja, gozdove, jamski svet in travnike. Z razstavo želijo obiskovalce navdušiti nad raznovrstnostjo kamnin, živali in rastlin. "Smo namreč v šestem obdobju množičnega izumiranja vrst, v prvem, do katerega je prišlo zaradi človekovih posegov v naravo," so zapisali v CD.

Po besedah urednika monografije Presenetljivo življenje, ki spremlja razstavo, Tomija Trilarja je ozemlje Slovenije prepoznano za vročo točko biodiverzitete Evrope. Na njem živi približno 37.000 različnih vrst višjih organizmov, torej rastlin, gliv in živali. Še vedno so pogoste nekatere vrste, ki so v Evropi že zelo redke ali pa so ponekod že izumrle, zato je kar 355 območij, ki pokrivajo dobrih 37 odstotkov ozemlja države, uvrščenih v omrežje območij Natura 2000.

Razstava, na kateri so doslej našteli 12.000 obiskovalcev, bo na ogled do 5. novembra.