Od aprila do julija 2025 bo IJS v Laboratoriju za gravitacijsko fiziologijo izvajal znanstveno raziskavo, pri kateri bodo spremljali učinek vibracijske vadbe med hipoksično neaktivnostjo, so objavili na spletni strani instituta.

V raziskavi boste 60 dni ležali, 30 dni bodo na vas opravljali meritve. Namenjena je zgolj moškim, ti pa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- aktivni, zdravi moški;

- nekadilci;

- stari od 18 do 45 let;

- visoki do 190 centimetrov in

- težki do 95 kilogramov.

Glavni cilj raziskave je primerjava in ovrednotenje različnih vadbenih strategij za življenje v vesoljskih plovilih, s čimer bi lahko preprečili izgubo mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu astronavtov. Rezultati raziskav bodo v pomoč tudi pri reševanju zdravstvenih vprašanj na Zemlji.

IJS tovrstne poskuse izvaja od leta 2001, do danes jih je izvedel že štirinajstkrat. Tokratna raziskava poteka v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo, njen namen pa je spremljati in ovrednotiti z vadbo simulirano zemeljsko težnost v siceršnji vesoljski breztežnosti.

Natančen protokol

Protokol raziskave mora odobriti Komisija RS za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje. Tudi tokrat bo raziskava potekala po postopku, ki jo inštitut izvaja že 20 let. "Tokrat iščemo le moške, zdrave moške od 18 do 45 let, glede njihovega zdravstvenega stanja pa bodo odločali zdravniki. Vključitveni in izključitveni dejavniki so že znani in jih je določila strokovna komisija pri ESA, tako da bodo preiskovanci podobni v vseh treh laboratorijih," so ob tem navedli pri IJS.

Vsem zainteresiranim bo raziskava predstavljena večkrat in zelo natančno. Tisti, ki bodo izbrani, bodo prišli v Planico dva tedna pred začetkom raziskave, tam bodo živeli in v teh dveh tednih sodelovali pri različnih poskusih, da raziskovalci spoznajo delovanje njihovih mišic in srčnožilnega sistema. Raziskava, ki bo vključevala neaktivnost v kombinaciji s hipoksijo, bo trajala 60 dni, po tem času pa bodo vse poskuse ponovili. Dvakrat po 15 dni testiranj in 60 dni raziskave, skupno torej 90 dni njihovega sodelovanja.

"Delavnik preiskovancev ne bo trajal osem ur na dan, ampak 24 ur na dan, zato je seveda prav, da dobijo povrnjene stroške za 24 ur na dan. Tako kot večina projektov je tudi to projekt Evropske vesoljske agencije, ki izvedbo projekta tudi financira. Med samim poskusom in po koncu bodo preiskovanci deležni fizioterapije in rehabilitacije, potem pa bomo uredili tudi sodelovanje z vodeno vadbo in jih spremljali še na vsakih par mesecev do trenutka, ko se bodo vrnili nazaj na izhodiščno stanje. Takšna so tudi pričakovanja ESA, da preiskovance spremljamo še dve leti po koncu raziskav," je še pojasnil prof. dr. Igor Mekjavić.

Za prispevek k znanosti na IJS obljubljajo 12.500 evrov bruto plačila.