Sanjska služba? Na Korčuli iščejo ljudi, ki bi preizkusili luksuzno vilo.

Na hrvaškem zaposlitvenem portalu PickJobs se je pojavil zanimiv oglas, na katerega se bo zagotovo odzvala množica kandidatov. V njem lastniki luksuzne vile na otoku Korčula iščejo dve osebi, ki bi teden dni brezplačno bivali v njihovi nastanitvi in v tem času kot "skrita gosta" preizkusili vse, kar vila ponuja.

Gre za Villo Gabriela na otoku Korčula v neposredni bližini mesta Korčula, vsebine, ki jih bosta morala izbrana kandidata preizkusiti, pa so vse od kajakov, koles, skirojev in namiznega tenisa do naprav za fitnes, bilijarda, videoigric in ležalnikov ob bazenu.

Foto: Villa Gabriela

Ob tem bosta morala kandidata pregledati tudi plažo, preveriti čistočo vile in preizkusiti, ali delujejo vsi kuhinjski pripomočki, klimatske naprave in drugi aparati ter ali je treba v spalnicah, kopalnicah in drugih sobah kaj popraviti. Oceniti bosta morala gostitelja in povedati, ali ju je primerno sprejel, ter podati svoje predloge, kaj bi v vili lahko bilo boljše.

Foto: Villa Gabriela

Ne nazadnje bosta izbrana kandidata morala vsak dan posneti videodnevnik kot povzetek vsega, kar sta čez dan posnela, še navaja oglas. Plačila za to delo lastniki te vile ne ponujajo, ker, kot navajajo, cena te nastanitve že v nizki sezoni stane 700 evrov na noč, kar pomeni, da bosta izbrana kandidata v tednu dni prihranila 4.900 evrov.

Foto: Villa Gabriela

V oglasu, ki ga najdete tukaj, še piše, da iščejo komunikativne kandidate v dobri kondiciji in športnega duha, ki že imajo izkušnje s snemanjem videozapisov, zato je treba k prijavi priložiti tudi kratek video s pojasnilom, kako bi preživeli teden dni v njihovi vili. Prijave zbirajo do 23. marca.

