Hrvaški otok, na katerega je letos pobegnilo največ znanih Slovencev #video

Počitnice so v času pandemije covid-19 dobile nov pomen. Številni v njih uživajo veliko bolj, kot so nekoč, saj se po dolgih mesecih strogih ukrepov zdijo kot pobeg v svobodo.

Medtem ko je bila v začetku leta, ko je bilo potovanje bolj omejeno in oteženo, priljubljena destinacija Dubaj, pa je v zadnjem mesecu številne Slovence prepričal čudovit hrvaški otok Korčula.

Tam so se sonca in morja letos naužili že glasbenik Jože Potrebuješ, nekdanja pevka in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek, pevka Špela Grošelj, voditeljica Jasna Kuljaj, duo Maraaya, pevka Nika Zorjan in smučarska tekačica Anamarija Lampič.

Hajdi Korčuli pravi svoj drugi dom

Največ reklame je Korčuli zagotovo naredila Hajdi, ki je z možem Urbanom v naselju Korčula Hillu kupila tudi stanovanje, kjer vsako leto z otrokoma preživita več tednov. Nekdanja otroška pevka je s 30 tisoč sledilci med oddihom na tem otoku ves čas delila utrinke s počitnic, kjer se je družila tudi z Raayjem in Marjetko Vovk iz dua Maraaya.

Raay je na Korčuli v začetku julija praznoval 37. rojstni dan, kar so proslavili s slavnostno večerjo, žena Marjetka pa mu je na Instagramu namenila ljubezniv zapis:

"Danes uradno plujeva skupaj že več kot pol tvojega življenja! Najbolj sem vesela, da že toliko let s tabo delim svojega! Ponosna sem na naju in nate, kje sva začela, kam sva že prišla in kam še bova. Jaz ter Vid in Oskar ti želimo predvsem veliko zdravja ter pa malo več prostega časa. Radi te imamo."

Te dni pa se na Korčuli ohlaja tudi varovanka Maraaye Nika Zorjan, ki s sledilci ne deli le idiličnih trenutkov, temveč je razkrila tudi, da se vožnja s čolnom zanjo ni končala najbolje, saj jo je obšla huda slabost. Več preberite tukaj.

Anamarija Lampič na Korčuli odvrgla vse krpice

Že pred nekaj tedni so se tam srečali Špela Grošelj, Jasna Kuljaj in Jože Potrebuješ, ki so skupaj posneli selfi ter zvečer ob kitari tudi skupaj zapeli.

Konec junija pa se je na Korčuli zaradi priprav mudila tudi najboljša slovenska smučarska tekačica zadnjega obdobja Anamarija Lampič, ki je z "golim skokom" v morje požela kar nekaj pozornosti. Fotografijo, na kateri je pokazala svoje izklesano telo, je objavila na Instagramu, kjer so se usuli številni pozitivni komentarji.

Sicer pa je bila Korčula že večkrat razglašena za najboljšo hrvaško destinacijo, Američani pa so jo pred petimi leti razglasili celo za novi Santorini.

