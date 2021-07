Niko Zorjan na dopustu obšla slabost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simpatična Prekmurka Nika Zorjan, ki jo je občinstvo prvič bolje spoznalo na pevskem tekmovanju Misija Evrovizija, te dni uživa na hrvaškem otoku Korčula.

Tja se je odpravila pred štirimi dnevi, na svojem profilu na Instagramu pa je delila videoposnetek s trajekta in zapisala: "Korčula, komaj čakam, da te spoznam."

V Dalmaciji ne uživa sama, saj je mlada pevka kmalu po prihodu na otok objavila posnetek, kako skupaj z glasbeno kolegico Marjetko Vovk, poznano iz slovenskega pop dua Maraaya, skačeta s čolna.

Pevka pa s svojimi sledilci na Instagramu ne deli le idiličnih trenutkov. V eni od objav je razkrila, da jo je med vožnjo s čolnom zaradi zibanja na valovih obšla slabost. Zapisala je, da je preživela čudovit dan na čolnu, ki pa se ni končal najboljše, saj je zbolela za morsko boleznijo, njeno počutje pa se je drastično spremenilo.

Na tretji fotografiji v objavi je Nika razkrila, kako slabo ji je bilo:

Kljub temu pa si pevka ni dovolila, da bi ji to pokvarilo dopust. Zapisala je, da se je že pri objavljanju fotografije odlično počutila in da je to tudi edino pomembno.

Preberite tudi: