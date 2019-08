Na Hrvaškem odločili: To je naša najboljša poletna destinacija

Časopis Večernji list že od leta 1975 organizira poletno akcijo Turistična patrulja, v okviru katere obiskujejo in ocenjujejo destinacije na hrvaški obali ter nato razglasijo zmagovalko tistega leta. Ta naj bi bila destinacija, ki ponuja najboljšo kombinacijo plaž, kakovostnih in raznolikih nastanitev, gostinsko ponudbo, urejenosti in videza kraja ter dnevnih in nočnih vsebin.

Letos so se osredotočili na 20 turistično manj razvpitih krajev na hrvaškem Jadranu, med njimi pa je na koncu lovoriko najboljšega odnesla Lumbarda na otoku Korčula.

"V Lumbardi končno slišiš tudi samega sebe, svoje misli. In takrat dojameš, da ne živiš zato, da bi delal, ampak delaš zato, da bi živel in si privoščil kraje, kot je Lumbarda," so v Večernjem listu pesniško opisali svojo odločitev in dodali, da je ta kraj "tista opevana Dalmacija, kakršno lahko zdaj najdeš le še redko kje."

Lumbarda med drugim slovi po avtohtoni vinski sorti grk. Foto: Getty Images

Za Lumbardo so se v prvo deseterico uvrstili še Podgora, Vrsar, Lopud, Baška Voda, Dugi otok, Murter, Čiovo, Medulin in Nin.

Naziv najboljše poletne destinacije je sicer letos drugo leto zapored romal na Korčulo, lani so namreč na prvo mesto postavili mesto Korčula, ki je od Lumbarde oddaljeno manj kot deset kilometrov. Pred tem so bili zmagovalci Zadar, Dubrovnik, Split, Trogir in Vis.

Preberite še: