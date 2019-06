Najboljše restavracije na Hrvaškem so na Pagu, v Zagrebu, Fažani in Splitu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so letošnji zmagovalci izbora najboljših hrvaških restavracij.

Hrvaški časopis Jutarnji list je osmo leto zapored razglasil zmagovalce izbora najboljših restavracij na Hrvaškem. Izbor je sicer letos potekal nekoliko drugače, saj so namesto regionalnih in nacionalnega zmagovalca restavracije razdelili v štiri nove kategorije: restavracije z visoko kuhinjo, hotelske restavracije, tradicionalne restavracije in restavracije s kreativno urbano kuhinjo, pri katerih gre pravzaprav za bistroje.

To so zmagovalci letošnjega izbora najboljših hrvaških restavracij:

Nagrade so razdelili tudi kuharskim mojstrom. Potem ko so za najboljšega hrvaškega kuharja kar trikrat zapored razglasili Rudolfa Štefana iz šibeniške restavracije Pelegrini, se je ta zdaj uvrstil v "alejo slavnih" in ga ni bilo več v izboru, najboljši hrvaški kuhar leta 2019 pa je postal Tvrtko Šakota. Ta je po več drugih lokalih v začetku letošnjega leta odprl prvo svojo restavracijo - Nav v Zagrebu.

Za najboljšega mladega kuharskega mojstra je Jutarnji list razglasil Bruna Vokala iz dubrovniške restavracije 360, ki je lani dobila prvo Michelinovo zvezdico, letos pa so jo razglasili tudi za restavracijo z najboljšo vinsko ponudbo.

