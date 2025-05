Domačin na Korčuli s kamenjem napadel britanske turiste

Jadrnica, ki jo je britanska družina najela pri čarterskem podjetju iz Dubrovnika, se je v uvali Prihonja zasidrala v soboto okoli 16. ure, ko je moški začel metati kamenje in groziti posadki. Poškodovanih je bilo več delov plovila, vključno z navigacijskim zaslonom, skupna škoda pa naj bi znašala okoli 2.500 evrov. Družina je takoj po napadu zapustila območje in o dogodku obvestila čartersko podjetje, ki je dogodek prijavilo policiji, poroča hrvaški portal Morski.hr.

Policija je prijavo incidenta potrdila, v teku je kriminalistična preiskava zaradi poškodovanja tuje lastnine. Po neuradnih informacijah naj bi bil razlog za napad na britanske turiste v tem, da je napadalec v uvali pred tem postavil ribiške mreže, poroča Morski.hr.

Incident je povzročil zaskrbljenost med lokalnimi oblastmi in turističnimi delavci, saj bi lahko negativno vplival na ugled destinacije in občutek varnosti med turisti. Lokalne oblasti so obljubile okrepljen nadzor in ukrepe za preprečevanje podobnih incidentov v prihodnje.