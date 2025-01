Bo dovolj? In zakaj Golob ni ukrepal prej?

Politolog in nekdanji predsednik stranke SD Igor Lukšič se sprašuje, zakaj predsednik vlade ni odreagiral prej, če je že v začetku mandata zaznal težave na Centru za varovanje in zaščito, na katere je nedavno opozorila tudi tožilka Mateja Gončin. Foto: STA , Z odstopom Jušića po besedah Igorja Lukšiča ne bo lažje zadihal le notranji minister Poklukar, temveč tudi premier Robert Golob, saj naj bi bil ta v prvi vrsti njegova kadrovska izbira. "Gotovo je celoten postopek imenovanja Jušića na ta položaj zato vrgel senco na delo vlade in njeno lahkotnost izbire. Upajmo, da so se kaj naučili in da ne bodo na ta način poskušali vsiliti človeka, ki ne bo izpolnjeval niti pravno-formalnih kriterijev," opozarja sogovornik.

O direktorju policije ne sme biti nobenih dvomov

Funkcija generalnega direktorja policije je tako važna, da v povezavi z njegovim imenovanjem ne sme biti nobenih dvomov, pravi nekdanji notranji minister Rado Bohinc. Da je zamenjava na vrhu policije v tem trenutku edina smiselna poteza, meni tudi nekdanji notranji minister Rado Bohinc, ki pričakuje, da bo notranje ministrstvo čim prej objavilo razpis za novega generalnega direktorja policije. "V okviru tega postopka se lahko stvari razčistijo. Se pa močno strinjam s stališči, da je funkcija generalnega direktorja policije tako važna, da v povezavi z njegovim imenovanjem ne sme biti nobenih dvomov," pravi Bohinc.

Druga zgodba, ki je poleg zapletov pri postopku imenovanja na čelo policije v zadnjih mesecih bremenila Jušića, so domnevne nepravilnosti v delovanju Centra za varovanje in zaščito in nedovoljeni pritiski na tožilstvo. O tem je za oddajo Tarča spregovorila tožilka Mateja Gončin, ki v sodnem postopku preganja razvpiti Kavaški klan.

Golob je težave v centru razkril že v začetku mandata

Na vprašanje, ali so domnevne nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito tako hude, da bi zaradi njih poleg Jušića moral odstopiti tudi Poklukar, Bohinc odgovarja, da je o zadevi v javnosti premalo informacij, da bi si lahko ustvarili dokončno mnenje. "Na pristojnih je, da to zgodbo razčistijo. Če namreč ti očitki držijo, je to zelo slabo," pravi.

Lukšič ob tem opozarja, da so se očitki o kaotičnih razmerah v centru za varovanje in zaščito pojavili že ob Golobovi izvolitvi za predsednika vlade. "V tem primeru je bil predsednik vlade izrazito diplomatsko nespreten, kaže, da ni dobro poznal situacije, če pa jo je, bi moral že takrat ukrepati. Obnašal se je, kot da je v tej službi problem in da ji ne zaupa, zato si je pridobil lastno varovanje, ampak potem nismo videli, da bi s kakšnim ukrepom poskušal probleme v centru začeti reševati," opozarja Lukšič.