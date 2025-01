Generalni direktor policije Jušić je odstopil #video

Senad Jušić je bil na čelo policije imenovan septembra 2023. Upravno sodišče je o tožbi, ki jo je glede njegovega imenovanja vložil nekdanji generalni direktor policije Boštjan Lindav odločilo, da je sklep posebne natečajne komisije uradniškega sveta, da Jušić izpolnjuje natečajne pogoje, nezakonit.

Jušić je bil v zadnjem času deležen več očitkov, med drugim prav glede nepravilnosti pri njegovem imenovanju. Upravno sodišče je namreč v sodbi odločilo, da je bil sklep posebne natečajne komisije uradniškega sveta glede tega, ali Jušić izpolnjuje pogoje za imenovanje, nezakonit. Prav tako v javnosti že nekaj časa odmevajo očitki o domnevnih nepravilnostih v centru za varovanje in zaščito.

Medtem ko je včeraj Jušić še zatrjeval da ne namerava odstopiti, je danes zjutraj Poklukarju prinesel odstopno izjavo, ta jo je sprejel. "Zelo jasno je povedal, da si želi razbremeniti policijo in seveda pritisk na celotno policijo, zato je pravzaprav zelo častno potegnil potezo," je ocenil Poklukar. Medtem Jušić o natančnih razlogov za svoj odstop ni navedel, je pa povedal, da ostaja v policiji.

Minister se je Jušiću zahvalil za dosedanje delo, med drugi je izpostavil, da je takoj začel odpravljati napake na Centru za varnost in zaščito, prav tako je svoje delo dobro opravljal decembra, ko je bila v Sloveniji stopnja varnosti na najvišjem nivoju.

Na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije bo minister Poklukar vladi predlagal Damjana Petriča, direktorja uprave kriminalistične policije.

Kdo je Damjan Petrič?



Damjan Petrič je rojen leta 1969, se je po takratni Kadetski šoli za miličnike leta 1988 zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Šiška, kjer je opravljal naloge policista in policista kriminalista vse do leta 1997, ko se je vpisal na redni študij varstvoslovja Visoke policijsko-varnostne šole. Leta 2000 je postal pomočnik komandirja na PP Kamnik in leta 2002 še na PP Domžale. Foto: Matic Prevc/STA



Leta 2005 se je zaposlil na delovnem mestu policijskega inšpektorja v Službi direktorja in nato kriminalističnega inšpektorja v Sektorju kriminalistične policije (SKP) na PU Ljubljana, kjer je leto kasneje postal vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto. Leta 2008 je napredoval v višjega kriminalističnega inšpektorja na Oddelku za splošno kriminaliteto v SKP PU Ljubljana. Od leta 2009 je opravljal naloge pomočnika vodje SKP, leta 2014 pa je bil imenovan za vodjo SKP na ljubljanski policijski upravi. Leta 2012 je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici pridobil naziv magister prava.



Policijsko upravo je po pooblastilu generalnega direktorja policije vodil od marca 2022. Med osamosvojitveno vojno je bil vodja skupine v Posebni policijski enoti PU Ljubljana in ima status vojnega veterana.



SD in Levica za ponovitev razpisa

V SD in Levici so po srečanju s Poklukarjem včeraj sporočili, da pričakujejo ponovitev razpisa za generalnega direktorja policije. "Če na razpisu, na katerem je bil izbran Jušić, ni bilo nič narobe, se lahko ponovno prijavi in se s tem umakne senca dvoma z njegovega imenovanja in direktorovanja," je dejal vodja poslancev SD Jani Prednik.

Poklukar medtem vztraja, da s sklepom posebne natečajne komisije uredniškega sveta, ni bilo nič narobe, saj da sodišče postopka imenovanja ni razveljavilo. Jušić pa da je bil zakonito imenovan na mesto generalnega direktorja policije.