Poslanci SD in Levice ob očitkih o nepravilnostih na centru za varovanje in zaščito ter pri imenovanju šefa policije danes pričakujejo pojasnila notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Minister za zdaj neomajne podpore koalicijskih partnerjev nima, v SD pa pričakujejo tudi ponovitev razpisa za generalnega direktorja policije.

Ministra za notranje zadeve Poklukarja namreč v prihodnjih tednih čaka zagovor v DZ ob interpelaciji, ki so jo v parlamentarni postopek vložili poslanci NSi in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh.

Koalicijski partnerji so ob očitkih na ministrov račun doslej ocenili, da so ti resni ter terjajo pogovor tako z ministrom kot tudi znotraj koalicije.

Pred glasovanjem o njegovi usodi na čelu resorja za notranje zadeve Poklukar sicer še uživa zaupanje poslancev Svobode, ki so se z ministrom sestali minuli teden, medtem ko za zdaj neomajne podpore SD in Levice nima.

V SD pričakujejo tudi ponovljen razpis za šefa policije. "Ne vem, če nas lahko prepriča, ne da ponovi razpis," je v ponedeljek o Poklukarju dejal prvak SD Matjaž Han. Koalicijska pogodba sicer predvideva, da partnerji interpelacij zoper minister ne podpirajo, v SD pa tako za zdaj razmišljajo o tem, da bi se glasovanja o interpelaciji vzdržali.

Na več pojasnil sicer računajo danes, ko se bodo, enako kot tudi v Levici, sestali z ministrom Poklukarjem.

Interpelacija Poklukarja je ob nepravilnostih na centru za varovanje in zaščito sledila po ugotovitvi upravnega sodišča o kršitvi v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića. Na ministra pa letijo tudi očitki o nakupu stražarskih hišk za policiste, nasilju na območjih z romskim prebivalstvom, opustitvi dolžnega ravnanja in izgubi zaupanja v ministrsko funkcijo.