Na Institutu "Jožef Stefan" opozarjajo, da je treba za učinkovito zajezitev epidemije covid-19 še naprej dosledno spoštovani ukrepe in se cepiti v čim večji meri, saj "popravnega izpita ne bo".

Institut "Jožef Stefan" (IJS) v svoji najnovejši napovedi ocenjuje, da je epidemija covid-19 glede na število pozitivnih testov "predvidoma dosegla vrh četrtega vala". Vrh bo v enotah intenzivne terapije predvidoma dosežen v zadnjem tednu novembra zaradi časovnega zamika od pozitivnega testa do hospitalizacije, je IJS zapisal na spletnih straneh.

Predvidoma bo na intenzivnih oddelkih več kot 250 covidnih bolnikov, verjetno pa jih ne bomo presegli 300, ocenjujejo na IJS.

"Zdaj je ključno, da zares dosledno izvajajmo pravilo preboleli, cepljeni, testirani (PCT) in vse preostale ukrepe, da epidemija ne bi začela spet naraščati," opozarjajo na institutu.

Popravnega izpita ne bo

Zaradi dolgih časovnih zamikov od okužbe do hospitalizacije po njihovem mnenju popravnega izpita ne bo. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije je cepljenje, ki pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni.

"Kumulativno število hospitaliziranih zmanjša pri tako kužnem virusu le cepljenje, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje," so učinek cepljenja pojasnili na IJS.

Ocenjeno reprodukcijsko število znaša približno 1.

V četrtek so ob 9.118 PCR-testih potrdili 3.431 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 954 covidnih bolnikov ali 34 več kot dan prej. Intenzivno nego jih potrebuje 215. S tem je doseženo dozdajšnje najvišje število bolnikov na intenzivnih oddelkih iz novembra lani.

ECDC: Slovenija v pandemiji med deseterico najbolj zaskrbljujočih

Pandemija covid-19 se slabša po vsej Evropi, a še posebej deset držav članic EU se sooča z razmerami, ki so nadvse skrb vzbujajoče, je medtem danes opozoril Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC). Med deseterico je pričakovano Slovenija, kjer se okužbe z novim koronavirusom širijo najhitreje v EU in celo na svetu.

V svoji redni tedenski oceni ECDC ugotavlja, da epidemiološko situacijo v EU trenutno zaznamujeta na splošno visoka in hitro naraščajoča stopnja širjenja okužb z novim koronavirusom ter še relativno nizka, a počasi naraščajoča stopnja smrtnosti zaradi covid-19. Število novih okužb se je tako v tednu do 7. novembra v primerjavi s tednom pred tem povečalo za 19 odstotkov. Tako število novih okužb kot tudi smrti in hospitalizacij bo v prihodnjih dveh tednih naraščalo, napoveduje. Število primerov in smrti naj bi naraslo za okoli 50 odstotkov. Sedemdnevna incidenca na 100 tisoč primerov bi se s tem povečala na okoli 300, stopnja smrtnosti pa na 2,7 na 100 tisoč prebivalcev. Foto: Ana Kovač

Med deset držav, kjer so razmere najbolj skrb vzbujajoče, je ECDC poleg naše države tokrat uvrstil še Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Grčijo, Madžarsko, Nizozemsko in Poljsko. Obenem je dodal, da je četrti val pandemije najhuje prizadel tiste države, kjer je delež cepljenih proti covid-19 nižji.

Med najmanj skrb vzbujajoče države je ECDC po drugi strani tokrat uvrstil Italijo, Malto, Španijo in Švedsko. Nemčiji, Avstriji in še 11 drugim državam je pripisal "visoko zaskrbljenost", Franciji, Portugalski in Cipru pa "zmerno zaskrbljenost".

Slovenija ima oziroma je imela v prvem tednu novembra po podatkih ECDC med 30 zajetimi državami – 27 članicami Unije, Islandijo, Liechtensteinom in Norveško – najvišjo 14-dnevno incidenco na 100 tisoč prebivalcev, in sicer 1.748. Na drugem mestu je bila Estonija (1.698), na tretjem Latvija (1.533), nato Litva (1.402) in na petem mestu Hrvaška (1.394).

Slovenija je sicer s 1.650 novimi okužbami dnevno na milijon prebivalcev tudi na vrhu lestvice, ki jo vodi spletni portal Worldometer. Sledita ji sosednji Hrvaška s 1.584 in Avstrija s 1.300 novimi primeri dnevno na milijon prebivalcev, v prvi deseterici pa so še Slovaška, Gruzija, Litva, Češka, Nizozemska, Madžarska in Danska.

