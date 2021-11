Bill Gates: Več sem pričakoval od cepiv proti covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bill Gates, četrti najbogatejši človek na svetu, opozarja javnost na nevarnost epidemij in pandemij že skoraj desetletje. Foto: Guliverimage

"Nismo dobili cepiva, ki bi preprečevalo okužbo s koronavirusom," je svoje razočaranje v intervjuju za Policy Exchange razkril soustanovitelj Microsofta Bill Gates. Po njegovem mnenju bi morale države investirati v nadaljnji razvoj cepiv, s katerimi bi lahko onemogočili vpliv koronavirusa na človekovo telo. "Kljub trenutnim pomanjkljivostim pa se je treba zavedati, da so cepiva vseeno rešila milijone življenj. Pa še pri teh cepivih, mislim predvsem na mRNA, smo imeli veliko srečo, da so bila tako hitro razvita zaradi dela v preteklosti," je še poudaril Gates, ki je pred svetovno pandemijo opozarjal že leta 2014.

Prihaja bioterorizem?

Po njegovih besedah bo naslednja pandemija še hujša, kot je ta, zato bi morale države investirati desetine milijard evrov. "Le tako se bomo lahko izognili milijonskim žrtvam in ogromni gospodarski škodi," meni Gates, ki ga skrbi tudi bioterorizem. "Pandemije, ki bi nastale v laboratoriju, bi lahko zahtevale še več žrtev," je opozoril Gates in dodal: "Predstavljajte si, da teroristi sočasno na desetih letališčih po vsem svetu okužijo potnike s črnimi kozami. Kako bi se svet odzval na to?"

Več nadzora

"Moramo vzpostaviti sistem nadzora širjenja novih virusov," meni Gates, ki zato poziva Svetovno zdravstveno organizacijo, da ustavni poseben oddelek, ki se bo ukvarjal samo s pandemijami. Po Gatesovem mnenju bo tak oddelek stal milijardo dolarjev na leto. Treba je tudi razviti ustrezna orodja za zdravstvene delavce, da se bodo lahko uspešneje spopadali z boleznijo. "Nauki, ki smo se jih naučili na podlagi razvoja cepiv mRNA, nam tudi povedo, da je vredno že zdaj investirati v nove tehnologije, saj nikoli ne veš, kdaj jih bomo krvavo potrebovali," je Gates še izpostavil.