Gatesovi sodelavci: V službo je prišel z mercedesom, k ljubici se je odpeljal s porschejem

Potem ko sta Bill in Melinda Gates v začetku maja objavila, da se po 27 letih zakona ločujeta, se v javnosti neprenehoma pojavljajo nova ugibanja o razlogih za ločitev.

Revija Vanity Fair je ta teden objavila pričevanja več zaposlenih v Microsoftu o tem, da je bila v podjetju njegova nezvestoba pravzaprav javna skrivnost.

V zlatorjavem porscheju se je odpeljal neznano kam

Foto: Guliverimage Eden od neimenovanih virov je razkril, kako je Gates v službo pogosto prišel z mercedesom, nato pa mu je asistent pripeljal zlatorjavega porscheja, v katerem se je šef Microsofta odpeljal. "Predvidevali smo, da se je takrat dobival z ženskami," je povedal Gatesov sodelavec, "ob teh priložnostih na svojem urniku ni imel načrtovanih sestankov."

Več zaposlenih v Microsoftu je za Vanity Fair izjavilo, da so mnogi vedeli za Gatesovo nezvestobo, po drugi strani pa je eden od intervjuvanih zaposlenih zatrdil, da Gates ni nikoli kar izginil iz pisarne: "Redko kdo se tako intenzivno drži urnika kot on."

Ni jasno, ali je za te govorice oziroma Gatesovo obnašanje vedela tudi njegova žena Melinda in ali je prav zaradi tega vložila zahtevo za ločitev. Vanity Fair navaja besede njunih znancev, po katerih naj bi bili odnosi med zakoncema že nekaj časa napeti in da sta že več let živela ločeno, z uradno razvezo zakona pa sta želela počakati, dokler njuna najmlajša hči ne maturira.