Na Hrvaškem prihodnji teden zaostrujejo preverjanje pogoja PCT. Skupnost hrvaških študentov, ki se ne želi cepiti proti bolezni covid-19 oziroma se redno testirati, se želi zato načrtno okužiti in preboleti koronavirusno bolezen, s čimer bi izpolnjevali pogoj P v PCT. V četrtek so že organizirali manjši dogodek, katerega cilj je bil izključno prenos okužb s koronavirusom.

Ideja o načrtnem prebolevanju bolezni covid-19, ki je domnevno zrasla na zelniku enega od hrvaških študentov kineziologije, je najverjetneje posledica napovedi več hrvaških fakultet in tudi univerze v Zagrebu, da bodo od prihodnjega tedna preverjale pogoj PCT.

"Iščem osebo, ki bi šla z mano na zmenek, na pijačo. Edini pogoj je, da je oseba pozitivna na covid-19," je v izvirni objavi, ki je prejela več kot 1.700 všečkov, zapisal študent Luka.

Njegov zapis je bil v sredo objavljen na Facebooku v skupini Studentski dom "Stjepan Radic" - "Sava", ki je v zadnjem obdobju na Hrvaškem postala znana kot internetni štab vedno večjega števila nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja.

Idejo o tako imenovanem prekuževanju je, sodeč po komentarjih, pod objavo podprlo precej drugih študentov, ki se jim zdi prebolevanje bolezni covid-19 manj tvegano od cepljenja. V četrtek so organizirali tudi srečanje za osebe, ki se želijo okužiti s koronavirusom, napovedujejo pa tudi proteste proti pogoju PCT.

Na Hrvaškem od torka obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za državni in javni sektor

Na Hrvaškem bodo zaradi poslabšanega epidemiološkega stanja v torek uveljavili izpolnjevanje pogoja PCT za državni in javni sektor, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju bodo morali imeti poleg zaposlenih tudi obiskovalci državnih in javnih ustanov, poroča STA.

Uradniki, uslužbenci in zaposleni v državnih in javnih službah morali izpolnjevati pogoj PCT pri vstopu v prostore državne, regionalne, lokalne in javne uprave kot tudi v ustanove in podjetja, ki so v lasti države ali lokalne samouprave, vključno z hrvaškimi oboroženimi silami in letališči, je povedal podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović.

Tisti, ki se ne želijo cepiti ali niso prebolevniki, se bodo morali testirati najmanj dvakrat tedensko pred prihodom na delovno mesto.

V minulih 24 urah so na Hrvaškem ob 15.067 testih potrdili 6449 okužb z novim koronavirusom, od tega 4580 ljudi ni bilo cepljenih, je dejal direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak. Incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 1609,8, stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev pa 2379,2. Umrlo je še 53 covidnih bolnikov, skupno doslej že 9774. Na Hrvaškem je bilo do četrtka zvečer polno cepljenih nekaj več kot 54,5 odstotka odraslih prebivalcev. V zadnjih nekaj dneh se je sicer okrepil interes državljanov za cepljenje. Minister za zdravje Vili Beroš je danes na Twitterju objavil, da se je v preteklih treh dneh s prvim odmerkom cepilo več kot 50.000 prebivalcev. Foto: Ana Kovač

Covidno potrdilo ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT bo obvezno tudi za vse, ki obiskujejo državne in javne ustanove. Tisti, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo mogli vstopiti, je dejal Božinović. Na primeru je pojasnil, da brez pogoja PCT ne bo mogoče prevzeti nove osebne izkaznice, razen za otroke, mlajše od 16 let.

Obstajajo tudi izjeme. Gre za študente na univerzah, razen če se fakultete ne bodo odločile drugače. Kot smo zapisali zgoraj, so nekatere že napovedale, da bodo preverjale pogoj PCT. Izjeme so tudi učenci in dijaki, mlajši od 16 let, kot tudi osebe, ki spremljajo otroka v vrtec in šolo. Izjema bodo tudi uporabniki poštnih storitev, ki morajo prevzeti pošto, da ne bi imeli pravnih posledic.

