Pariz bo prihodnji teden gostil vrh o umetni inteligenci

V Parizu se bo v ponedeljek začel dvodnevni akcijski vrh o umetni inteligenci, na katerem bodo voditelji držav ter predstavniki različnih organizacij, podjetij in raziskovalnih sfer med drugim spregovorili o oblikovanju smernic za prihodnji razvoj te tehnologije. Vrha se bosta udeležila tudi premier Robert Golob in ministrica Ksenija Klampfer.

Kot so poudarili na ministrstvu za digitalno preobrazbo, gre za enega najpomembnejših globalnih dogodkov na področju umetne inteligence. "Vrh bo priložnost za izmenjavo najboljših praks, krepitev mednarodnega sodelovanja in oblikovanje smernic za prihodnji razvoj umetne inteligence, ki bo temeljil na inovacijah, zaupanju in spoštovanju demokratičnih vrednot," so zapisali.

Ob robu dvodnevnega vrha bodo različni spremljevalni dogodki in srečanja, osredotočeni na umetno inteligenco. Uvod v dogajanje bo že danes, ko bo neformalno ministrsko srečanje držav članic Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI). Udeležila se ga bo tudi ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.

Robert Golob pa bo med drugim v ponedeljek sodeloval na panelu z naslovom Jezikovna raznolikost: Ustvarjanje vrednosti in vključenosti za uporabo umetne inteligence, izhaja iz objavljenega programa.

UI ni le v domeni ZDA in Kitajske

Osrednji dogodek, vrh voditeljev držav, bo sledil v torek. V ospredju vrha bo pet tematik, in sicer umetna inteligenca v javnem interesu, prihodnost dela, inovacije in kultura, zaupanje v umetno inteligenco ter globalno upravljanje umetne inteligence.

Elizejska palača želi z vrhom pokazati, da umetna inteligenca ne pripada samo dvema državama – ZDA in Kitajski. Nedavne novice iz Kitajske, predvsem glede brezplačnega klepetalnega robota DeepSeek R1, so po prepričanju organizatorjev pokazale, da tekme na tem področju še zdaleč ni konec.

Po oceni urada francoskega predsednika je zdaj pravi trenutek, da se svetu pokaže, da Evropa ima talente, startupe in računalniško moč za uspeh na tem področju. Obenem želijo ponoviti zavezo, da je treba razviti umetno inteligenco, ki bo služila vsem.

Kot so še pojasnili v Elizejski palači, bodo na vrhu sodelovali predstavniki okoli stotih držav.

Slovenija bo predstavila svoje dosežke

Na vrhu bo svoje dosežke na področju umetne inteligence predstavila tudi Slovenija. Domači javnosti so bili slovenski dosežki na tem področju predstavljeni prejšnji torek na dogodku na Institutu Jožef Stefan (IJS).

Foto: Shutterstock Dogodka na IJS se je udeležil tudi Golob, ki je takrat poudaril, da je umetna inteligenca danes prisotna na vseh področjih življenja in postaja vse pomembnejša za našo prihodnost. Raziskovanje umetne inteligence pa, kot je dejal, zahteva sodelovanje ne le naravoslovcev in tehnikov, temveč tudi družboslovcev.

Klampfer je na dogodku poudarila, da bo Slovenija na vrhu v Parizu aktivno sodelovala pri oblikovanju standardov za varno in etično uporabo umetne inteligence. Obenem je spomnila, da bosta v Sloveniji k nadaljnjemu razvoju umetne inteligence pomembno prispevala vzpostavitev kompetenčnega centra za umetno inteligenco in novi superračunalnik s tovarno umetne inteligence.

Prijavo na razpis skupnega podjetja EuroHPC za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence je Slovenija oddala 1. februarja.

Kdo vse bo v Parizu?

Poleg francoskega predsednika Emmanuela Macrona, Roberta Goloba in Ksenije Klampfer bosta na vrhu v Parizu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sodelovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in nemški kancler Olaf Scholz.

V imenu ZDA se bo po navedbah Elizejske palače vrha udeležil podpredsednik JD Vance.

Kot je še poročala AFP, pa se bodo dogodka v Parizu med drugim udeležili še glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman, glavni izvršni direktor Googla Sundar Pichai in ustanovitelj francoskega razvijalca umetne inteligence Mistral Arthur Mensch. Med potrjenimi udeleženci je tudi Nobelov nagrajenec in soustanovitelj podjetja Google DeepMind Demis Hassabis.

Po poročanju AFP je Elizejska palača v pogovorih tudi z ustanoviteljem kitajskega podjetja DeepSeek Liangom Wenfengom. Prav tako še ni znano, ali je povabilo sprejel ustanovitelj podjetja xAI Elon Musk.