Počivalšek bo jutri klical v Avstrijo in na Madžarsko

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se bo v ponedeljek o zagonu gospodarstva oz. turizma pogovarjal z avstrijsko kolegico in madžarskim kolegom, je na Twitterju navedel vladni govorec Jelko Kacin. Na ministrstvu podrobnosti o tem za zdaj niso posredovali, naj bi se pa minister z Elisabeth Köstinger in Petrom Szijjartom slišal po telefonu.

Poleg pogovora med ministri na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pripravljajo tudi obisk italijanskih kolegov v Sloveniji. "Skupaj vemo o covidu-19 več," je še navedel Kacin.

Pandemija novega koronavirusa bo močno prizadela svetovni turizem. Slovenija bo pri tem čutila še posebej velik negativen vpliv, saj se nahaja blizu največjih žarišč virusa in ima 75-odstotni delež tujih turistov. Po oceni Slovenske turistične organizacije bo upad povpraševanja med 60- in 70-odstoten, poroča STA.

Avstrijci so sicer menj bolj pogostimi turisti v Sloveniji. Pred njimi so bili po deležu v lanskem letu le Italijani in Nemci.

Vlada sicer omejitvene ukrepe tudi na tem področju postopno rahlja. Med drugim bodo od ponedeljka lahko vrata odprli namestitveni obrati z največ 30 sobami. Delovati bodo lahko začele tudi turistične agencije, turistični vodniki in številni drugi ponudniki.