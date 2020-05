Iz koalicijskih partneric SDS, SMC, NSi in DeSUS je slišati predvsem pričakovanja, da se bo "treba prešteti". Po odhodu poslancev Janija Möderndorferja in Gregorja Židana iz SMC k opozicijskima LMŠ oziroma SD je namreč število koalicijskih poslancev padlo na 46, kar pa v državnem zboru predstavlja šibko večino. Vladna stran sicer računa tudi na podporo poslancev SNS in poslancev narodnih skupnosti, vendar pa koalicijske partnerice od SMC pričakujejo odgovor na vprašanje, ali bi lahko odšel še kakšen njihov poslanec.

Zamenjava Gantarja, Počivalšek pa v parlament?

To bo med drugim pomembno tudi za glasovanje ob interpelaciji predsednika SMC in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, pri čemer je predsednik državnega zbora iz vrst SMC Igor Zorčič za torkove Odmeve potrdil, da se preigrava tudi možnost vrnitve Počivalška v poslanske vrste, s čimer bi SMC spet dobila poslanca več, saj Gregor Židan v poslanskih klopeh nadomešča Počivalška.

V javnosti se najglasneje govori o odhodu zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja iz kvote DeSUS. Foto: STA

"To je samo premislek, kaj bi bilo, če bi bilo," je povedal Zorčič in dejal, da je to povezano tudi z drugimi vprašanji, med drugim vprašanjem vladne rekonstrukcije. Če bi do nje prišlo, se v javnosti najglasneje ugiba o odhodu ministra za zdravje iz vrst DeSUS Tomaža Gantarja, a je vodja poslancev Franc Jurša v torek zatrdil, da DeSUS stoji za Gantarjem.

V SMC in DeSUS so bili v zadnjih dneh ostri tudi do zapisa predsednika vlade Janeza Janše Vojna z mediji in spremnega pisma k poročilu o vladavini prava zunanjega ministra Anžeta Logarja. Vladno delo zadnjih nekaj tednov spremljajo tudi protesti, poroča STA.