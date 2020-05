Neuradno: Gregor Židan izstopil iz poslanske skupine SMC

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gregor Židan je nekdanji nogometaš Maribora in Olimpije.

Židanu je na Twitterju že čestital Jani Möderndorfer, ki je pred dnevi iz poslanske skupine SMC prestopil v LMŠ.

"Kontroverznih prestopov je iz časov nogometne kariere vajen tudi Gregor Židan, saj vemo, da je žogo brcal tako za domačo Olimpijo kot v Ljubljani osovraženi NK Maribor. Slednje nakazuje, da mu ne bi bila težava zamenjati tudi političnih taborov, če bi to koristilo njegovi, tokrat politični, karieri," je prestop oziroma izstop opisal politični analitik in urednik portala Domovina.je Rok Čakš.

Židan je sicer med poslance prišel kot menjava za predsednika SMC Zdravka Počivalška. "Da bi svojega predsednika zdaj 'izdal' tako, da bi njegov poslanski sedež prenesel k političnim nasprotnikom, pa je še ena 'inovacija' v slovenski parlamentarni praksi," je še pred informacijo, da zapušča SMC, dejal Čakš.

Gregor Židan, želim ti vse dobro in srečno. — Jani Möderndorfer (@JaniModern) May 18, 2020

Prestope odprl Brglez

Židanov prestop v SD bo že peti poslanski prestop v tem mandatu. Za prvega je poskrbel njegov nekdanji strankarski kolega, zdaj pa evropski poslanec Milan Brglez. V parlament je bil izvoljen na listi SMC, vendar so ga po kasnejšem sporu s Cerarjem iz stranke izključili, avgusta 2018 pa je prestopil k SD. Kasneje se je njegov sedež vrnil v SMC, saj je bil izvoljen v Evropski parlament, izpraznjeno mesto pa je pripadlo SMC. Zasedel ga je Dušan Verbič.

Po Brglezu je sledila poslanka SNS Lidija Ivanuša, ki je zapustila Zmaga Jelinčiča in odšla v največjo stranko SDS, pred slabim mesecem pa je Levico zapustil Franc Trček in okrepil SD.

Razmerje koalicija : opozicija



46 glasov : 42 glasov



Tudi prestop Židana v SD (neuradno) ne bi predstavljal večje grožnje za stabilnost koalicije. Ta bi imela sicer najmanjšo mogočo večino (46 glasov), vendar lahko računa na pomoč SNS Zmaga Jelinčiča in podporo obeh poslancev manjšin.

"Težko bomo našli politika, ki se je tolikokrat selil"

"Politični prestop ni nujno nečastna poteza, če je dobro vsebinsko utemeljen in ga vodi predvsem politikova načelna drža ter manj oportunistična presoja boljših možnosti političnega preživetja," poudarja Rok Čakš. Foto: osebni arhiv Prestopi med poslanskimi skupinami oziroma izstopi iz poslanskih skupin niso nobena redkost v novejši slovenski parlamentarni zgodovini. Najpogostejši oziroma uveljavljeni so prestopi v športu, kjer pa navijači najtežje oprostijo oziroma pozabijo prestope med največjimi rivali, kar za prestopa Möderndorferja in Židana ne velja.

"Politični prestop ni nujno nečastna poteza, če je dobro vsebinsko utemeljen in ga vodi predvsem politikova načelna drža ter manj oportunistična presoja boljših možnosti političnega preživetja. Na načela se je lažje sklicevati politiku, ki v svoji karieri morda zamenja eno, največ dve politični stranki. Ali pa, če recimo prestopa od politično močnejše k politično šibkejši opciji," razlaga Čakš in dodaja, da je tako tudi v tujini.

A pri Möderndorferju, ki je s petimi prestopi politična ptica selivka, Čakš dodaja, "da bomo zelo težko v katerikoli svetovni demokraciji našli politika, ki je za politično preživetje zamenjal pet ali šest strank, kot to velja za slovenskega rekorderja prestopov Janija Möderndorferja. Prav zaradi tega Möderndorferjevo početje težko označimo za častno."

"Jani Möderndorfer je v svoji politični karieri pokazal veliko političnega oportunizma, ki mu omogoča, da na sceni preživi politične formacije, v katerih se je udejstvoval," je še dejal.

Spodobilo bi se, da vsak "prestopnik" vrne svoj mandat

Analitik in direktor agencije Valicon Andraž Zorko ob menjavah političnih strank poslancev opozarja predvsem na kanček političnokulturne higiene.

"V Sloveniji volimo liste, ne posameznikov. Preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah ni. Izvoljeni poslanci sedijo v državnem zboru zato, ker so volivci izvolili njihovo listo oz. stranko, predstavljajo stranko in ne, recimo, svojega okraja," poudarja Zorko. S tem meri na dejstvo, da je mandat na volitvah "dobila" SMC, ne Möderndorfer, ki je do stolčka prišel šele po Cerarjevi zavrnitvi poslanskega mandata.

"Zato bi se spodobilo, da bi vsak tak 'prestopnik' najprej svoj mandat vrnil listi, s pomočjo katere je bil izvoljen," dodaja.

"Prestop Janija Möderndorferja ni presenetljiv, ne samo zato, ker ni prvi te vrste v njegovi politični karieri, temveč tudi zato, ker je svoje nestrinjanje s politiko SMC javno izrazil že ob sestavljanju koalicije s SDS," meni Andraž Zorko. Foto: Ana Kovač "Prestopi iz ene v drugo stranko – ali celo nastajanje novih poslanskih skupin in strank – niso nič nenavadnega. V slovenski parlamentarni zgodovini je takšnih primerov kar nekaj. Spomnimo se samo skorajda že tradicionalnih razpadov poslanske skupine SNS," pojasnjuje Zorko.

"Čeprav se Möderndorferju očita oportunizem in je nesporni rekorder po številu prestopov, pa je po drugi strani tudi konsistenten pri izbiri stranke prestopa, glede na usmeritev stranke, zato mu vsaj po tej plati težko očitamo oportunizem, toliko bolj, ker s tem prestopom prehaja v opozicijske klopi, ne obratno," dodaja Zorko.

