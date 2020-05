Neuradno: Jani Möderndorfer zapušča SMC

Po naših neuradnih informacijah bo danes iz stranke SMC in njihove poslanske skupine izstopil 54- letni Jani Möderndorfer. To bo njegov peti izstop iz kakšne politične stranke.

Rekorder med prestopniki

Leta 2006 je iz Liberalne demokracije Slovenije prestopil v Listo Zorana Jankovića, kjer je bil član do leta 2011. Istega leta je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca Pozitivne Slovenije. S potrditvijo poslanskega mandata mu je avtomatično prenehala funkcija podžupana Ljubljane, ki jo je opravljal od leta 2006.

Möderndorfer je v svoji politični karieri zamenjal pet strank. Foto: Bor Slana/STA

Leta 2014 je po kongresu stranke Pozitivna Slovenija, kjer se je stranka razdelila na dva dela, postal soustanovitelj stranke Zavezništva Alenke Bratušek. Kot njihov predstavnik je bil izvoljen tudi v državni zbor.

Ko je leta 2015 stranko in poslansko skupino zapustil, se je pridružil Stranki modernega centra, kjer je ostal do danes. Njegov izstop iz poslanske skupine Zavezništva Alenke Bratušek je imel pomembno posledico: poslanske skupine ni bilo več, saj so pogoj za to najmanj trije poslanci. Že pred Möderndorferjem pa je iz omenjene poslanske skupine izstopil Peter Vilfan. S kariero v kar petih različnih strankah Möderndorfer velja za rekorderja med vidnejšimi slovenskimi politiki.