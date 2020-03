Cerar ne bo poslanec, v parlamentu ostaja Möderndorfer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miru Cerarju z današnjim imenovanjem vlade Janeza Janše preneha funkcija podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve v vladi Marjana Šarca.

Lahko bi bil poslanec, a se je temu odpovedal

"Ker sem bil na državnozborskih volitvah leta 2018 že drugič izvoljen za poslanca, me v trenutku prenehanja funkcije čaka mandat poslanca v Državnem zboru. Vendar sem se odločil, da mandat poslanca vrnem, zato podajam odstopno izjavo s funkcije poslanca Državnega zbora," je Cerar zapisal v pismu predsedniku DZ Zorčiču.

V državnem zboru ostaja Jani Möderndorfer

Cerarja je sicer v državnem zboru, ko je zasedel mesto ministra, zamenjal poslanec SMC Jani Möderndorfer. Ta bo tako ostal v poslanskih klopeh. Möderndorfer je sicer ves čas nasprotoval nastajanju nove koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS, na glasovanju o mandatarju pa Janše ni podprl.

Jani Möderndorfer ostaja poslanec državnega zbora. Foto: Bor Slana/STA

Ker Möderndorfer nove vlade ne podpira, mediji že dalj časa čakajo odgovor na vprašanje, ali bo ostal v poslanski skupini SMC ali bi utegnil prestopiti kam drugam, največkrat se omenja LMŠ. Če se bo to zgodilo, bo imela koalicija tudi na papirju enega poslanca manj, torej skupaj samo še 47.

Cerar v začetku meseca izstopil iz SMC

Nasprotovanje novi koaliciji je večkrat izrazil tudi Cerar, na začetku marca pa sporočil, da izstopa iz stranke SMC, ki jo je pred šestimi leti ustanovil še z nekaterimi drugimi somišljeniki in bil dolgo časa tudi njen predsednik. "SMC že davno ni več Stranka Mira Cerarja – a žal tudi nič več Stranka modernega centra. Razen če z 'modernostjo' razumemo sledenje zadnji modi in obračanje po vetru; s 'centrom' pa nesposobnost oblikovanja odločnih in odličnih političnih stališč," je takrat zapisal.

Cerar naj bi se po nekaterih informacijah umaknil iz aktivne politike in se vrnil v profesorske vode na ljubljansko pravno fakulteto, kjer je poučeval pred vstopom v politiko.