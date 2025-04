Predlog medijskega zakona gre v tretjo obravnavo

Predlog ob tem preprečuje medijske koncentracije, ki bistveno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo. Za oceno koncentracij bo pristojna agencija za varstvo konkurence. V prenovljenem razvidu medijev bodo objavljeni aktualni podatki o medijskih lastnikih. Predlog pa določa tudi označevanje vsebin, ki jih je naredila umetna inteligenca.

Izjeme pri finančni podpori

Opredeljuje finančno podporo za digitalni prehod tiskanih medijev in za digitalne medije. Finančne podpore za digitalni prehod tiskanih medijev pa ne morejo prejeti brezplačniki, občinska glasila in publikacije, namenjene posameznim poklicem, panogam ali političnim strankam. Finančne podpore za digitalne medije medtem poleg občinskih glasil ne morejo prejeti digitalni mediji, namenjeni posameznim poklicem, panogam ali političnim strankam, pa tudi ne spletna mesta tiskanih medijev ter radijskih in televizijskih programov.

Finančne podpore ne morejo pridobiti izdajatelji, ki so javni subjekti ali so subjekti pod prevladujočim vplivom javnih subjektov, izdajatelji, ki so politične stranke ali pa so te neposredni ali posredni lastnik ali ustanovitelj izdajatelja, pa tudi ne izdajatelji, katerih odgovorni uredniki ali osebe, ki so jih nadomeščale, so bili v zadnjih dveh letih pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, določa predlog.

Visoka globa

Hkrati prepoveduje spodbujanje nasilja ali sovraštva in ščuvanje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj. Zagrožena globa za pravno osebo, ki v mediju spodbuja nasilje ali sovraštvo do skupine oseb ali člana take skupine denimo na podlagi političnega ali drugega mnenja, je od dva tisoč do 20 tisoč evrov.

DZ je danes sprejel tudi nekaj koalicijskih dopolnil. Dopolnil, ki so jih vložili v SDS, NSi in poslanski skupini nepovezanih poslancev, pa niso podprli. V SDS so želeli z enim od dopolnil denimo doseči, da inšpektorat za kulturo in medije ne bi opravljal nadzora nad izvajanjem 53. člena, ki prepoveduje spodbujanje nasilja ali sovraštva in ščuvanje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj. Kot so v SDS dejali na seji DZ v četrtek, je takšen nadzor naloga sodišča, ne pa inšpektorata, ki deluje v okviru ministrstva za kulturo.