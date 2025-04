Odbor je dopolnjeni predlog potrdil z devetimi glasovi za in štirimi proti. Obravnavo zakonskega predloga so začeli že v torek, a se vloženih dopolnil niso lotili, tako da so sejo nadaljevali danes.

Sprejeli okoli 50 koalicijskih dopolnil

Predlog novega zakona po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo Marka Rusjana vključuje rešitve za vse poglavitne težave medijskega prostora. To so finančne težave zlasti tiskanih medijev, nepregleden medijski trg, skriti interesi lastnikov, koncentracija lastništva in prevelik vpliv politike na medije. Upošteva pa tudi vplive digitalizacije na medije, so Rusjanove besede povzeli na ministrstvu.

Sprejeli so približno 50 koalicijskih dopolnil. Z njimi denimo bolj natančno opredeljujejo vplivneže. Ti so v skladu z dopolnjenim predlogom posamezniki, ki periodično objavljajo vsebine in imajo minimalno deset tisoč naročnikov, sledilcev oz. drugih uporabnikov.

Finančna podpora za digitalizacijo in ustvarjanje programskih vsebin

Država po dopolnjenem predlogu med drugim za uresničevanje javnega interesa na področju medijev s proračunskimi sredstvi za medije podpira delovanje tistih, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju medijev, in sicer že najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni poziv oz. razpis.

Finančna podpora za digitalni prehod tiskanih medijev je lahko glede na sprejeta dopolnila namenjena tudi sofinanciranju izdajateljev za produkcijo v tiskanih medijih, z njo pa se krijejo stroški plač novinarjev in drugi uredniški stroški, povezani z ustvarjanjem programskih vsebin. Prav tako se stroški plač novinarjev krijejo s finančno podporo za digitalne medije.

Vsake tri leta bodo pregledali lastništvo medijev

Ministrstvo za kulturo bo vsake tri leta pripravilo pregled medijske pluralnosti, ki bo vključeval denimo pregled lastništva medijev ter medijskega in oglaševalskega trga.

Nekaj dopolnil sta vložili tudi SDS in NSi, vendar niso bila sprejeta. V SDS so želeli z enim od njih črtati določilo, po katerem se z globo od dva tisoč do 20 tisoč evrov kaznuje za prekršek pravna oseba, če v mediju spodbuja nasilje ali sovraštvo do skupine oseb ali člana take skupine denimo na podlagi vere in političnega ali drugega mnenja.