Odbor DZ za kulturo bo danes vendarle obravnaval zakon o medijih. Obravnavati ga je nameraval že 13. marca, a je točko na predlog koalicije preložil, saj so želeli pripraviti ustrezna dopolnila. Tako so koalicijske poslanske skupine vložile 46 dopolnil, poslanska skupina NSi pa dve.

Poleg projektov in programov, ki jih je država podpirala doslej, bosta v novem zakonu zagotovljeni še finančni podpori za digitalni prehod tiskanih medijev in za digitalne medije. Za medijski razpis in medijske sheme je za leto 2026 po predlogu skupaj rezerviranih osem milijonov evrov proračunskih sredstev.

Za državno finančno podporo ne bodo mogli kandidirati mediji, ki so v (prevladujoči) lasti javnih subjektov ali političnih strank. Hkrati ne bodo mogli zaprositi za državna sredstva izdajatelji, katerih odgovorni uredniki ali osebe, ki so jih nadomeščale, so bili v zadnjih dveh letih pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti.

Ob tem predlog prepoveduje medijske koncentracije, ki bistveno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo. Za oceno koncentracij bo po predlogu pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve.

Še pred sejo odbora bo komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavala predlog zakona o medijih v četrtek, na dopisni seji opravila glasovanje o predlaganih sklepih SDS. V skladu z enim od njih bi DZ pozval vlado, da "zaradi nedopustnih posegov v ustavno zagotovljene človekove pravice" predlog zakona umakne iz zakonodajnega postopka.