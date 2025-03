Odbor DZ umaknil predlog zakona o medijih z dnevnega reda seje

Odbor DZ za kulturo danes ni obravnaval predloga zakona o medijih. S 14 glasovi za in nobenim proti so namreč odločili, da zakonski predlog umaknejo z dnevnega reda, kot je predlagala koalicija. Predlog zakona bo uvrščen v terminski plan v aprilu, je povedala predsednica odbora Sara Žibrat (Svoboda).

Poslanske skupine koalicije so predlagale preložitev obravnave predloga zakona o medijih na odboru za kulturo. Na podlagi prejetih mnenj namreč želijo pripraviti ustrezna dopolnila k zakonu, katerih vsebina zahteva dodatna usklajevanja, so pojasnili v predlogu za umik točke. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je prav tako že zagotovila, da ne bo šlo za vsebinske spremembe.

Poslanec in predsednik SDS Janez Janša je današnji umik zakonskega predloga komentiral z besedami, da se bojijo, da "gre tukaj zgolj za začasen umik in da bodo prišli z nekim novim predlogom, ki bo skušal na kakšen drug način doseči isti cilj, se pravi cenzuro". Tako po njegovih besedah še ne odpirajo šampanjca, je dejal ob oddaji podpisa za razpis referenduma o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Kaj predlagajo v SDS?

V SDS so na seji odbora predlagali, da bi odbor opravil javno predstavitev mnenj o predlogu zakona še pred njegovo obravnavo na odboru. Predlog je podprlo pet poslancev, medtem ko jih je bilo devet proti. Poslanec SDS Andrej Hoivik je pojasnil, da naj bi javna predstavitev mnenj dala odgovore na več vprašanj, tako denimo na to, ali predlog zakona na neustaven način posega v svobodo izražanja. Predvideva namreč, da bodo neprimerne vsebine in sovražni govor kaznovani z denarnimi kaznimi ali odstranitvijo.

Prav tako želijo odgovor na vprašanje, kdo naj določa, kaj sta sovražni govor in neprimerna vsebina. Ob tem se sprašujejo, ali je takšen zakon skladen z evropskimi standardi glede zaščite svobode izražanja.

Nadalje jih zanima, ali je predlog zakona pripravljen na temelju razumevanja medijev 21. stoletja, kdo vse je po predlogu medij in kdo vplivnež, zakaj in kako se regulira medije in kako se določa denimo programski delež v medijih in lastno produkcijo, kvote slovenske glasbe in slovenskih avdiovizualnih del. Poleg tega bi želeli odgovor na vprašanje, ali ne gre za podelitev pretirane moči Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve, ki naj bi bila po zakonu pristojna tudi za presojo medijske koncentracije.

Nenazadnje se sprašujejo, kako naj bi delovala državna pomoč medijem, pa tudi, ali predlog zakona naslavlja razvoj novih medijskih vsebin in startupov na področju medijske krajine.