Negotovost pri Primožu Rogliču: bo moral zapustiti Red Bull - BORA - hansgrohe?

V kolesarskih krogih se pojavlja vrsta špekulacij, kdo od kolesarjev bi lahko v letu 2026 zamenjal delodajalca. Tržnica je namreč v polnem razmahu. V središču pozornosti se je znašel tudi Primož Roglič. Vse glasnejše so govorice o njegovem morebitnem odhodu iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, zlasti po prihodu Remca Evenepoela. Povezujejo ga tudi z novim moštvom. Bo Roglič res sprožil največji prestop leta?

V zadnjih dneh se znova veliko govori o morebitnem prestopu Primoža Rogliča, predvsem zaradi vse daljšega seznama vodij pri ekipi Red Bull - BORA ‑ hansgrohe, kjer naj bi se v prihodnosti v večini vse vrtelo okoli Remca Evenepoela, ki bo po tem letu prestopil iz Soudal Quick-Stepa v vrste avstrijsko-nemškega moštva.

Takšne govorice je treba jemati z določeno mero previdnosti, a nizozemski kolesarski strokovnjak Thijs Zonneveld je namignil, da bi lahko Slovenec postal tarča druge ekipe.

V podkastu In de Waaier je povedal: "Kar slišim po pelotonu, je v igri en velik prestop. In govora je o Primožu Rogliču. Veliko ekip drži odprto mesto, saj bi rade videle, kam se bo vse skupaj zapeljalo. Če bo zapustil trenutno ekipo, se bosta drugod zagotovo našla denar in prostor zanj."

Roglič bo želel ekipo, ki ga bo podpirala. V igri Lidl-Trek?

Izpostavil je tudi vse večjo veljavo mlajše generacije, kot sta Florian Lipowitz, ki je bil letos odličen tretji na Dirki po Franciji, in Giulio Pellizzari.

Ob tem je Zonneveld dodal: "Če bo Primož šel, bo verjetno s seboj vzel Jana Tratnika. In to pomeni, da bo morala njegova zdajšnja ekipa spet kupovati.

Primož Roglič in Jan Tratnik sta moštvena kolega pri Red Bull - BORA - hansgrohe. Če bo Roglič zapustil ekipo, bo šel z njim tudi Jan? Foto: Guliverimage

Namiguje, da bi bila ekipa Lidl-Trek tista, ki bi bila zanj zanimiva: "Primož bo želel ekipo, ki ga bo podpirala. Nekatere so že polne, druge držijo prosto mesto. Ampak nihče se ne želi obvezati s kolesarji, dokler ne bodo videli, kam bo Roglič šel."

Lidl-Trek pa naj bi se zanimal tudi za Juana Ayusa, za katerega je že znano, da ne bo več del moštva UAE Emirates.

Kot še dodaja Zonneveld: "Na tržnici vlada povsem nova dinamika. In trenutno je Roglič ključ, ki jo lahko sproži."

V poletnem obdobju smo videli že kar nekaj premikov pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe tudi v strokovnem štabu. Odšla sta denimo Rolf Aldag in Enrico Gasparotto, prišel pa je Sven Vanthourenhout, ki je povezan z Evenepoelom.