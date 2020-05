Turistični bon bodo dobili tudi mladoletni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je danes zaključila z obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona. V sredo ga bodo predstavili še poslancem koalicije, nato ga bo vlada tudi potrdila in poslala v obravnavo v DZ, je na Twitterju zapisal premier Janez Janša. Predlog med drugim predvideva turistične bone za vse prebivalce Slovenije, tudi mladoletne, piše STA.

"Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni sars-cov-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja," so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Več podrobnosti o zakonskem predlogu bo vlada predstavila v sredo.

Za mladoletne bon v višini 50 evrov

Vladni govorec Jelko Kacin pa je za TV Slovenija pojasnil, da bodo turistične bone prejeli vsi državljani, tudi mladoletni, in sicer v višini 50 evrov. Polnoletni bodo dobili bon v vrednosti 200 evrov, še piše STA.