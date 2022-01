Vrtovec: Ne gre za predvolilne bonbončke, temveč za cele bonboniere

"Lahko rečem, da ne gre za predvolilne bonbončke, temveč cele bonboniere, ki jih dajemo tistim ljudem, ki so jih potrebni, ki bodo težko shajali čez to zimo, ki plačujejo predrago ogrevanje, ki ne zmorejo plačevati," je bil odločen minister Vrtovec.

"Lahko rečem, da ne gre za predvolilne bonbončke, temveč cele bonboniere, ki jih dajemo tistim ljudem, ki so jih potrebni, ki bodo težko shajali čez to zimo, ki plačujejo predrago ogrevanje, ki ne zmorejo plačevati," je bil odločen minister Vrtovec. Foto: Daniel Novakovič/STA

Kot je na današnji spletni novinarski konferenci izpostavil Jernej Vrtovec, z v soboto na vladi potrjenima predlogoma zakonov o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov ter o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu uresničujejo napoved, da z ukrepi ne bodo zaobšli nikogar.

Kdo bo prejel soildarnostni dodatek in kdaj bo izplačan?

Med osrednjimi rešitvami je izpostavil 150 evrov visok solidarnostni energetski dodatek, ki ga bo prejelo okoli 465 tisoč upokojencev, ki so imeli decembra največ tisoč evrov pokojnine, okoli 67 tisoč tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka, pa tudi decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost.

Prav tako bo dodatek pripadal prejemnikom otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodninskega razreda, takih je bilo v decembru okoli 139 tisoč. Poleg tega pa še prejemnikom dodatka za veliko družino, ki jih je približno 26 tisoč, in rejnikom, ki so imeli decembra sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

Solidarnostni energetski dodatek bo izplačan enkrat, le okoli šest tisoč tistih, ki imajo štiri ali več otrok, bo prejelo še dodatnih 50 evrov.

Izplačila bodo po predlogu zakona izvedena najpozneje do 15. aprila. Zanje je predvidenih okoli 108 milijonov evrov iz Sklada za podnebne spremembe, kar je v skladu z usmeritvami Evropske komisije, je pojasnil infrastrukturni minister.

Nižje cene položnic za električno energijo

Spomnil je še na predvideno povprečno 35-odstotno znižanje cen položnic za gospodinjstva za električno energijo. Za tri mesece, od 1. februarja do 30. aprila, namreč predlagajo oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpore proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.

Prav tako je za tri mesece predvideno znižanje oziroma zamrznitev omrežnin za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja.

"Povprečen odjemalec zdaj za obnovljive vire energije odšteje 5,7 evra mesečno, za omrežnino pa denimo sam osebno 20 evrov," je povedal.

Vrtovec je kot pomembno izpostavil, da znižanje položnic za električno energijo ne bo bremenilo državnega proračuna, temveč družbo Borzen v višini okoli 20 milijonov evrov in distribucijska podjetja.

"Verjamem, da bo znižanje omrežnine spodbudilo veliko polemik zlasti med distribucijskimi podjetji, a imamo na drugi strani pred očmi ljudi, ki plačujejo drago električno energijo," je dejal.

Med predlaganimi ukrepi je omenil še pravno podlago za izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina.

Take rešitve sprejemajo tudi drugod po Evropi

Očitke, da gre pri ukrepih za predvolilne bonbončke, je minister zavrnil, saj da tovrstne rešitve sprejemajo povsod po EU. "Lahko rečem, da ne gre za predvolilne bonbončke, temveč cele bonboniere, ki jih dajemo tistim ljudem, ki so jih potrebni, ki bodo težko shajali čez to zimo, ki plačujejo predrago ogrevanje, ki ne zmorejo plačevati," je bil odločen.

Glede na napovedi se bodo razmere na energetskem trgu aprila znormalizirale, če se bodo težave s cenami električne energije nadaljevale, pa bo vlada po njegovih besedah dodatno ukrepala.