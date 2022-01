Energetski vavčerji v vrednosti 150 evrov. Kdo bo do njih upravičen? #video

Vlada je sprejela predlog ukrepov za omilitev posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Najranljivejšim bo namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena plačevanja omrežnine za elektriko, na najnižjo možno stopnjo pa se bodo znižale trošarine na elektriko in pogonska goriva.

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov.

"Vlada je na današnji seji sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi. S temi akti skušamo omiliti posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Vlada je predlagala ukrepe, ki naslavljajo vse in dodatne ukrepe za najbolj ranljive skupine," je na današnji seji vlade glede ukrepov zaradi visokih cen energentov povedal predsednik vlade Janez Janša. Na seji sta sodelovala tudi podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin.

Solidarnostni dodatek v višini150 evrov bo prejelo približno 67.000 prejemnikov varstvenega dodatka, poleg njih pa tudi upokojenci z do 1000 evrov pokojnine, invalidi, velike družine in še nekatere druge ranljivejše kategorije. Izplačan bo v višini 106 milijonov evrov," je povedal predsednik vlade Janez Janša.

Kot je povedal Matej Tonin, se ukrepi dotikajo več kot 700 tisoč državljanov, ki bodo prejeli 150 evrov, poleg tega pa se bo položnica za elektriko zmanjšala za približno tretjino, kar je tudi pomembno. "Paket je težek približno 200 milijonov evrov in gre za zajeten zalogaj, ki bo pomagal tako ljudem, kot tudi gospodarstvu."

Med simetričnimi ukrepi je po premierovih besedah najpomembnejši ukrep oprostitev plačevanja omrežnine za tri mesece, in sicer od 1. februarja do 30. aprila. Skupaj z nižjimi trošarinami na elektriko na najnižjo možno stopnjo se bo znesek na položnicah znižal za od 30 do 35 odstotkov.

Znižujejo se tudi trošarine za pogonska goriva in kurilno olje. Del stroškov bo krit iz dobička podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo, pri asimetričnih ukrepih pa se bodo stroški krili iz poodnebnega sklada.

Prvi ukrep je oprostitev plačevanja omrežnine za tri mesece. Skupaj z nižjimi trošarinami se bo znesek na položnicah znižal za 30 do 35 %.

Po oceni vlade se bo energetska kriza v prihodnjih treh mesecih polegla. Če pa se slučajno ne bo, lahko vlada predlaga podaljšanje posameznih ali pa vseh ukrepov.

70 milijonov evrov asimetrične pomoči za gospodarske subjekte

"Potrebna je nepovratna finančna pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem. Našli smo rešitve, ki sledijo logiki, ki so našo državo uvrstile med gospodarske zmagovalce te krize. Ponovno vlagamo v ljudi in podjetja, zato mislim, da bodo ti ukrepi omilili marsikatero težavo, ki je zaradi cen energentov nastala," je poudaril Zdravko Počivalšek.

Vlada je predlagala zakon, ki bo v pomoč gospodarstvu in kmetijstvu. Gre za 70 milijonov evrov asimetrične pomoči in bo zajel približno 14.500 gospodarskih subjektov. Ukrep je enkraten.

Zaradi visokih cen energentov je vlada ocenila, da je potrebna nepovratna pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem. Vlada je za to določila pogoje, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, med drugim, da jim bodo stroški energije letos v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 odstotkov.

Kaj morajo vedeti upravičenci?

Upravičenci bodo morali do konca marca na finančno upravo predložiti izjavo, finančna uprava pa bo pomoč v enkratnem znesku izplačala do 20. aprila. Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zaprosil za preveč sredstev, jih bo moral vrniti do konca januarja prihodnje leto, je naštel Počivalšek.

Shemo pomoči mora odobriti Evropska komisija. Višina pomoči bo odvisna od prihodkov od prodaje in deleža stroška energije v poslovnih odhodkih. "Pričakujemo, da bo najnižji znesek pomoči 50 evrov, najvišji pa dva milijona evrov," je povedal minister.

Zakon ureja pomoč tudi pomoč na področju kmetijstva. Nosilci kmetijskih gospodarstev imajo namreč tudi povečane stroke v kmetijski pridelavi. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo na podlagi podatkov v 30 dneh od uveljavitve predpisa odpremila informativno odločbo. Finančno nadomestilo se bo podelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe.