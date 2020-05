Priljubljena plaža v Strunjanu dobila novo podobo #video #dopustujdoma

Glede na vse, kar letos preživljamo zaradi svetovne pandemije novega koronavirusa, bodo mnogi letošnje poletje večinoma preživljali doma, v Sloveniji. Morda se boste na različne konce naše države vozili na enodnevne izlete, morda boste doma preživeli tudi glavni poletni dopust.

Tako je videti prenovljena plaža v Strunjanu. Foto: Občina Piran

Prenova stala 350 tisoč evrov

Kakor koli že bo, vse, ki se tako ali drugače radi v pomladnih in poletnih mesecih odpravite na slovensko obalo, bo gotovo razveselila novica o na sveže prenovljeni priljubljeni plaži v Strunjanu, ki jo najemajo Terme Krka in s katero upravlja Javno podjetje Okolje Piran. Prenova 600 metrov dolge plaže oziroma njenega dela med laguno Stjuža in morjem je trajala od novembra 2019 do marca letos in je stala 350 tisoč evrov, s seboj pa prinesla nekaj novosti.

Direktor družbe Javno podjetje Okolje Piran Gašpar Gašpar Mišič je ob prenovi plaže povedal, da je največja kvaliteta Strunjana krajinska biotska raznovrstnost, ki obiskovalcem nudi prostor ugodnega počutja.

''Prav zato smo po daljšem usklajevanju odobrili različico načrta prenove, ki je vsebovala čim manj betonskih delov. Želeli smo prostorske in oblikovne rešitve ureditve, ki hkrati zadovoljujejo potrebe turizma in varovanja narave, ter cilj s skupnimi prizadevanji tudi dosegli, saj je plaža ohranila naravni sredozemski značaj, posegi v okolje so bili minimalni, investicija pa ni bremenila proračuna Občine Piran,'' je pojasnil.

Strunjanska plaža je poleti priljubljena in dobro obiskana. V lepem vremenu jo obišče v povprečju tudi 2000 ljudi na dan. Foto: Občina Piran

Prenovljena plaža ima veliko zelenja in sence. Foto: Občina Piran

Prenova prinesla mnogo izboljšav

Območje vzdolž celotne plaže so nasuli z gramozom. Poenotili so tlake in položili približno 430 kvadratnih metrov lesenih teras ter 4600 m2 travnatih površin z namakalnimi sistemi. Površino nekdanjega igrišča za odbojko so ozelenili, razširili so ležalne površine in zasadili nova drevesa, ki bodo gostom zagotovila naravno senco.

Na novo so uredili otroško igrišče, prenovili razsvetljavo in tudi namakalni sistem za na novo zasajeno mediteransko rastlinje; na prehodu v morje so sanirali betonska tla. Dobrodošla pridobitev za krajane ter obiskovalce in kopalce strunjanske plaže je tudi obnovljena restavracija, ki se nahaja tik ob morju.

Na novo so uredili tudi otroška igrala. Foto: Občina Piran

Otroci bodo na prenovljeni strunjanski plaži zagotovo prišli na svoj račun. Foto: Občina Piran

Ob uradnem odprtju prenovljene strunjanske plaže je župan Občine Piran Đenio Zadković poudaril, da je plaža v Strunjanu šolski primer zelo dobrega sodelovanja med občino, upravljavcem javne površine in privatnim sektorjem.

"Gre za premišljeno investicijo v smislu javno-zasebnega partnerstva s številnimi pozitivnimi učinki, naj gre za kakovostnejšo ureditev obalnega pasu ali njegovo izrabo v poslovne ali rekreativne namene. Občina Piran je predhodno, ko so se izvajala dela na ribiškem pristanišču v Strunjanu, zagotovila pogoje za izvedbo izboljšav na obstoječi plaži, saj je s tem, ko je prestavila dostopno cesto iz plaže na rob ob Stjuži, zagotovila pogoje za zaokrožitev plažnega prostora. V Občini Piran si želimo še več tovrstnih investicij, saj lahko na takšen način ponudimo največ našim občanom, obiskovalcem in poslovnemu sektorju."