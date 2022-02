Digitalni boni po novem tudi za učence zadnje triade

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je poslancem zakon predstavil kot prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. "Če bo zakon sprejet, bomo lahko v Sloveniji zagnali največji program e-opismenjevanja v zgodovini," je dejal na začetku današnje izredne seje DZ.

S tem namenom zakon prinaša tako sistemske rešitve kot tudi interventne ukrepe, ki bodo po njegovih besedah v pomoč tistim, ki v obdobju epidemije najbolj trpijo zaradi digitalne izključenosti.

Med poglavitni rešitvami je izpostavil pridobivanje digitalnih veščin s pomočjo tečajev, ki se bodo izvajali in subvencionirali prek javnih razpisov.

Objavo prvih javnih razpisov za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin na podlagi tega zakona je napovedal za jesen. "Starejšim od 55 let bomo omogočili, da s pomočjo brezplačnih tečajev pridobijo osnovne digitalne veščine, mladim pa bomo s temi brezplačnimi tečaji zagotovili dostop do naprednejših digitalnih veščin, pa naj gre za robotiko, programiranje, umetno inteligenco ali digitalno podjetništvo," je dejal.

Predvidene so tudi subvencije za pridobitev pedagoških znanj za učitelje, nakup digitalnega učnega gradiva in vzpostavitev klicnih centrov za pomoč prebivalcem. Na podlagi zakona se bodo organizirale tudi promocijske kampanje, prva bo namenjena ozaveščanju o zaščiti pred spletnimi napadi in prevarami, je povedal.

"A ker znanje brez ustrezne računalniške opreme ne zadošča, se uvaja tudi možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme," je še dejal Andrijanič. Te bodo podobno kot že dobro znani turistični boni v korist upravičenca vpisane v obliki dobroimetja pri Finančni upravi.

Vrednost bonov med 100 in 200 evri

Digitalne bone, katerih vrednost bo lahko vlada določila v višini med 100 in 200 evrov, bodo prejele ciljne skupine prebivalcev, unovčiti pa jih bo mogoče za nakup nove, obnovljene in rabljene računalniške opreme pri ponudnikih s sedežem v Sloveniji.

Ob tem zakon že določa podrobnosti glede digitalnih bonov za leto 2022. Vredni bodo 150 evrov in jih bodo lahko osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študenti porabili za nakup računalniške opreme, starejši od 55 let pa za udeležbo na subvencioniranih tečajih s področja digitalne povezljivosti.

V naslednjih letih je pričakovati, da se bo nabor upravičencev do digitalnih bonov širil. "To možnost pušča zakon odprto," je dejal Andrijanič in dodal, da bodo letos bone prejele tiste skupine prebivalcev, ki najbolj potrebujejo podporo in pomoč, v prihodnje pa bo določitev upravičencev temeljila na podlagi načrta spodbujanja digitalne vključenosti, ki ga bo za vsakokratno dveletno obdobje potrjevala vlada.

V poslanskih skupinah so potrebi po povečanju digitalnih veščin prebivalstva prikimavali, DZ je zakon soglasno potrdil s 45 glasovi za ob vzdržanih glasovih poslancev LMŠ, Levice, NP, SD in SAB.

Prve bone bo mogoče unovčiti 15. junija, torej ne gre za predvolilne bonbončke, je dejal minister in zagotovil, da gre za zelo premišljen in dolgo načrtovan ukrep.