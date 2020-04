Nova podoba slavne ulice na hrvaški obali

Dubrovačke ulice ovih dana su prazne. Virus #covid_19 😷 nas je sve natjerao da ostanemo doma . Tužno je gledati prazne ulice. No ipak, priroda je ta koja prkosi svemu. Na Stradunu je počela rasti trava. 🌱🍀🍃 To je znak da će doći neka bolja vremena. Jer priroda se bori. To je znak da nakon kiše dolazi sunce, da nakon tuge dolazi sreća... da nakon bolesti dolazi zdravlje. Zajedno smo u ovome. ❤ #OstaniDoma #OstajemDoma ........ #ostajemdoma ALWAYS FIND A WAY TO BRIGHT UP YOUR DAY . 🍀☀️ ...... #stayhome #stayathome #bestrong #besafe #stopcoronavirus⛔️ #coronatime😷 #coronavirus #corona #prayers🙏 #prayforcroatia #hope #grass #Dubrovnik #greengrass #Stradun #oldcitydubrovnik #oldtowndubrovnik #placetobe #placetovisit #croatia_photography #croatiafulloflife #nature #lovedubrovnik #ljetoincroatia #dubrovnikoldtown #brightupyourday #sunnyday

