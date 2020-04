Število smrtnih žrtev v Sloveniji zraslo na 50, okuženi vojak se vrača #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi novega koronavirusa je v Sloveniji v petek umrlo še pet bolnikov z boleznijo covid-19, kar pomeni, da se je število umrlih povzpelo na 50. V petek je bilo sicer po navedbah vlade opravljenih 1.232 novih testov na koronavirus, okužbo so ugotovili pri 28 osebah. V Sloveniji so tako našteli 1.188 potrjenih okužb z novim koronavirusom. Okužil se je tudi slovenski vojak na misiji v Maliju, ki se vrača v domovino.

Zadnje uradne številke kažejo, da so v petek v Sloveniji opravili 1.232 testiranj, med katerimi je bilo 28 pozitivnih testov. Število okuženih od začetka pandemije pri nas je tako naraslo na 1.188. V petek je umrlo še pet ljudi, uradna skupna številka smrtnih žrtev v Sloveniji je tako trenutno 50.

V petek je bilo hospitaliziranih 94 bolnikov (12 manj kot dan prej), na intenzivni negi je bilo 37 ljudi (eden več kot v četrtek), iz bolnišnice pa so odpustili 11 ljudi. Do zdaj je v Sloveniji ozdravelo 148 ljudi.

Sobotna novinarska konferenca o razmerah pandemije v Sloveniji:

Letalo na poti po okuženega slovenskega vojaka v Maliju

Vladni govorec RS Jelko Kacin je na novinarski konferenci dejal, da je z novim koronavirusom okužen en pripadnik misije Slovenske Vojske. Ta je deloval na misiji v Maliju in se bo kmalu vrnil v domovino. Po besedah Kacina se okuženi počuti dobro.

Stekla je že operacija, v kateri sodeluje tudi francosko letalo, ki je dopoldne pristalo v Ljubljani. Nanj so že vkrcali medicinsko osebje slovenske vojske in je že poletelo v to zahodnoafriško državo. Letalo naj bi se iz Malija z obolelim vrnilo zvečer, vojak pa bo zdravljenje nadaljeval doma.

Jelko Kacin je pojasnil, da je z novim koronavirusom okužen slovenski vojak na misiji na Maliju, ki se bo kmalu vrnil v domovino. Foto: Nebojša Tejić/STA

Pripadniki Slovenske vojske na misijah na Kosovu in v BIH redno jemljejo brise, zabeležili so 12 pozitivnih testov (sedem na Kosovu, pet v BIH), a nihče med okuženimi ni iz slovenskega kontingenta, je zatrdil Kacin.

Ta je komentiral tudi zadnjo pošiljko zaščitne opreme, ki jo je dobavilo podjetje Joca Pečečnika, in opremo, ki si jo je ogledal tudi sam, označil za zelo kakovostno. Po njegovih besedah tako kakovostne v zadnjih tednih še nismo prejeli.

Pojasnil je še, da naj bi v kratkem sprejeli vladna odloka, ki so ju napovedovali v zadnjih dneh, in sicer to, da rokavice v zaprtih javnih prostorih ne bodo več obvezne, bo pa obvezno razkuževanje rok.

V Maliju pripadniki 27 evropskih držav V misiji v Maliju sodelujejo pripadniki 27 evropskih držav, zaradi nemirnega in nestabilnega okolja jih tam službuje okoli 750. V slovenskem vojaškem kontingentu je osem pripadnikov. Sedem pripadnikov deluje v enoti za izobrazevanje in usposabljanje v Koulikoru, en pripadnik pa deluje v poveljstvu misije v Bamaku.



