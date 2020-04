Letos poleti brez mednarodnega pokala prvakov

Tradicionalni pripravljalni nogometni turnirji, ki so jih v zadnjih letih v poletnem obdobju prirejali v Aziji in ZDA, so zavoljo pandemije novega koronavirusa in negotovih zdravstvenih razmer letos poleti odpovedani, je sporočil Danny Sillman, izvršni direktor podjetja Relevent Sports Group, ki organizira mednarodne pokale prvakov.

"Zdravje in varnost igralcev, privržencev in vseh pristnih na tekmi so za nas najpomembnejši. Po izbruhu pandemije novega koronavirusa so ligaška tekmovanja povsem prekinjena in se bodo bržkone nadaljevala v poletnem obdobju. V tem trenutku so številne nejasnosti glede tekmovalnega koledarja, v teh okoliščinah je načrtovanje mednarodnega pokala prvakov za letos povsem neizvedljivo," je v zvezi s tem dejal Sillman, ki se že veseli poletja 2021 in vnovičnega gostovanja najboljših evropskih ekip po ZDA in Aziji.

Na mednarodnem pokalu prvakov so v zadnjih letih nastopile najboljše ekipe stare celine iz angleške, italijanske, španske, francoske in nemške lige, lani pa je smetano pobrala portugalska Benfica iz Lizbone po zmagi nad Atleticom iz Madrida.