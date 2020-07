V ponedeljek le deset novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so pri 1.218 testih okužbo potrdili pri desetih ljudeh. Gre za prvi ponedeljek v zadnjih tednih, ko številke glede na soboto in nedeljo niso bistveno narasle. V nedeljo so namreč potrdili osem novih okužb, v soboto pa 14.

Aktivno okuženih je 260, hospitaliziranih je 17 ljudi, od tega en na intenzivni negi, kažejo podatki covid-19 sledilnika. Dve novi okužbi so potrdili v občini Hrastnik, po eno pa v občinah Ljubljana, Vipava, Kranj, Trbovlje, Metlika, Odranci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Žalec.

Od začetka ponovne rasti okužb v Sloveniji pred tremi tedni je to prvi ponedeljek, ko število okuženih glede na konec tedna ni bistveno naraslo. Ob sobotah in nedeljah se namreč opravi manj testov, zato odkrijejo tudi manj okuženih. Ti se potem testirajo ob ponedeljkih, zato je bilo zadnjih nekaj ponedeljkov število novookuženih precej višje kot ob nedeljah in sobotah.

Do zdaj so v Sloveniji potrdili 1.859 okužb, skupaj pa so opravili 117.241 testov.