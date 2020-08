Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih podatkih so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah zabeležili več kot sto primerov okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 23. juliju. Uradni podatki bodo sicer znani predvidoma okoli 14. ure.

Potem ko so včeraj pri naših južnih sosedih potrdili 91 primerov okužb, bo današnja številka precej večja – ta naj bi po napovedih presegla sto. Največ okužb (46) so potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji ter v prestolnici Zagreb, kjer so potrdili 29 primerov.

Po uradnih podatkih imajo na Hrvaškem trenutno 619 aktivnih primerov. 115 ljudi je na bolnišničnem zdravljenju, med njimi je pet bolnikov priključenih na ventilatorje. Do zdaj so na Hrvaškem zabeležili 5740 okužb z novim koronavirusom. Medtem je okrevalo 4962 ljudi, zaradi koronavirusne bolezni 19 pa je umrlo 160 ljudi. V preteklih skoraj šestih mesecih so testirali nekaj manj kot 130.700 oseb, od tega 1309 v preteklih 24 urah, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Podatki za zadnjih 24 ur bodo znani predvidoma ob 14. uri.