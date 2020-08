Zrće? Ne, na francoskem pašniku koroni navkljub še veliko večja zabava!

V francoskem narodnem parku na varovanem območju narave je ta konec tedna potekala velika zabava, ki bi bila sporna in nedopustna tudi, če ne bi bilo epidemije. Toda to je le ena od mnogih, ki se dogaja marsikje – in tudi bližje, kot si mislimo.

Poročila niso enotna: tri tisoč, pet tisoč, sedem tisoč, deset tisoč, več kot deset tisoč udeleženih … Ne glede na takšne velike razlike v poročanju števila udeleženih ni nobenega dvoma, da je ta konec tedna na jugozahodu Francije potekala velika rave zabava, ki epidemiologov zagotovo ne navdušuje.

Lozère :Une Énorme rave-party inquiète les agriculteurs et les autorités plus 10 000 personnes ont envahi samedi soir un terrain agricole privé pour y organiser une rave-party en plein parc national des Cévennes (Lozère), provoquant la colère des agriculteurs locaux pic.twitter.com/c9dqChPGcp — Tahia Filastin (@TFilastin) August 9, 2020

Po zabavi ostalo razdejanje

A sodelujoči na zabavi na območju narodnega parka Cévennes v noči na nedeljo niso razjezili samo epidemiologov, temveč tudi tamkajšnje kmetovalce.

Raverji so se zbrali s približno štiri tisoč vozili na pašniku na območju Hures-la-Parade v jugozahodnem francoskem departmaju Lozère, kjer so prerezali varovalno bodečo žico in s svojo zabavo popolnoma razdejali zemljišče, je francoskim medijem povedal župan André Baret.

Trenutno veljavni francoski ukrepi prepovedujejo zborovanja z več kot pet tisoč udeleženci najmanj do 31. avgusta.

Policisti izvedeli šele naslednji dan

Regijski vodja kmetijstva Alain Pouget se sprašuje, kako je možno, da kmetovalci zaradi omejitev ne morejo več premakniti niti kamna, ne da bi tvegali kazni, hkrati pa 15 tisoč ljudi preprosto počne, kar se jim vzljubi, in to brez mask, je poročala agencija AFP.

Od 60 do 80 varuhov reda je na prizorišče prišlo šele v nedeljo opoldne, še približno toliko pa se jim jih je pridružilo nekaj ur pozneje, so povedali predstavniki francoskega notranjega ministrstva, ki poudarjajo, da ta zabava ni bila prijavljena, še manj pa dovoljena.

Celo v zgodnjih nedeljskih popoldanskih urah je bilo tam še vedno več tisoč zabave željnih in ne preveč medsebojno oddaljenih mladih.

#BIZARRERIE 🇫🇷10000 personnes se rassemblent lors d’une rave-party en plein parc national des Cévennes (#Lozère), provoquant la colère des agriculteurs locaux mais pas celle des autorités, semble-t-il. On sait que les manifs de plus de 5000 participants sont interdites en France. pic.twitter.com/LegKuqE9WX — VALLÉE Jean-Claude (@jclvallee1) August 9, 2020

Sporno, tudi če ne bi bilo koronavirusa

Organizatorje tega dogodka še iščejo, a ko (pravzaprav če) jih najdejo, jih bo doletel cel kup obtožb. Seveda bodo obtoženi nepotrebnega zdravstvenega tveganja in neprijavljenega zborovanja, na katerem je bilo več udeležencev, kot je dovoljeno, toda tudi brez korone bi jih doletela kršitev zaščitenega območja narave, in to še v času največje suše in požarne ogroženosti.

Na tem območju je podobna prepovedana zabava potekala že pred dvema desetletjema, ko so, tako kot te dni, domačinom vlomili v več hiš in jim iz več vozil ukradli gorivo, je še povedal župan Baret, ki je prebivalce prosil, naj se sami ne vpletajo v takšne dogodke.

Les fêtards en question : pic.twitter.com/SeDqaLTlAV — Homer Griffin (@MzrMateo) August 9, 2020

Množične zabave so tudi med epidemijo marsikje reden pojav

Čeprav bi bilo po selektivnih objavah v slovenskih medijih mogoče (napačno) sklepati, da ima nočno življenje mladih svoje ekstreme samo na Hrvaškem in v Španiji, je dejstvo, da se to dogaja še marsikje drugje – ne nazadnje tudi v Sloveniji. O enem od takih dogajanj v Kopru, kjer naj bi v zadnjih dveh tednih potekale vsaj tri zabave, so, denimo, poročali kolegi s portala 24ur.com.

Na zajetnem seznamu takšnih dogodkov in dogajanj po Evropi so med drugim tudi rave zabave, ki prek družbenih omrežij zbirajo mlade v okolici Manchestra, in nezakonite tehno zabave, ki redno potekajo v pariškem parku Bois de Vincennes.

Policija sicer poskuša zajeziti takšna zborovanja, a so organizatorji s spreminjanjem lokacij vedno korak pred njimi.

Kjer so množične zabave, je tudi večje tveganje

Tudi v francoskih obmorskih mestih, kot sta Nica ob Sredozemskem morju in Biarritz v Baskijskem zalivu, zaznavajo več okuženih mladih, ki se zabavajo v barih, nočnih klubih in na raznih zabavah.

Tudi v švicarski Ženevi ugotavljajo, da je v zadnjih dveh tednih med 40 in 50 odstotkov novih okužb povezanih z osebami, ki so obiskovale nočne klube in podobne kraje, kjer plešejo ter se objemajo in poljubljajo, je posvaril epidemiolog ženevske univerzitetne bolnišnice Didier Pittet.