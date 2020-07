Kakšne Zrće, poglejte, kako so v soboto žurali v Nici!

Medtem ko se zaskrbljene oči slovenske javnosti in medijev (sicer popolnoma upravičeno) usmerjajo proti jugovzhodu, ostaja nekoliko neopaženo, da tudi zahodneje od nas ni ravno vse tako, kot bi si želeli in kot nam svetujejo epidemiologi.

V največjem mestu francoske Azurne obale Nici je bilo to soboto zvečer zelo živahno. Znamenita Angleška promenada ob sredozemski obali je prekipevala od zabave in veselja množice udeleženih, ki so se prepustili taktom electro in house glasbe 33-letnega niškega domačina Tristana Casare, sicer bolj znanega pod umetniškim imenom The Avener.

Concert de The Avener à Nice : "polémiques stériles" pour la préfecture, Estrosi veut le "masque obligatoire" https://t.co/T9D2cKLtfD pic.twitter.com/ivLfhqK7yE — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) July 12, 2020

Streznitev naslednje jutro

Naslednje jutro pa so bili obrazi manj nasmejani. Obžalujem, da sodelujoči niso spoštovali medsebojne razdalje v zadostni meri, je na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter zapisal župan Nice Christian Estrosi.

Verjetno je, da bo mestna uprave tega petega največjega francoskega mesta, ki ima nekaj več prebivalcev kot slovenska prestolnica, predpisala, da bodo v prihodnje na takšnih dogodkih, kjer se zbirajo množice, obvezne maske. Čeprav potekajo na odprtem, je očitno, da tiste varne razdalje od najmanj metra in pol do dveh (raje več glede na dogajanja na takšnih dogodkih) niso spoštovali.

Alors que les règles fixées pr les rassemblements étaient respectées samedi, nous devons ns interroger sur le fait que les responsabilités personnelles posent un problème de sécurité collective. Désormais à #Nice06, même pour un petit événement, le port du masque est obligatoire. pic.twitter.com/4vapZf8aKM — Christian Estrosi (@cestrosi) July 13, 2020

A ravno ta ista mestna uprava je organizirala omenjeni dogodek, ki je mnogim prišel še kako prav, da so se vsaj na kratko odklopili od realnosti, ki jo zadnjega pol leta ustvarja novi koronavirus.

Očitno so se (tudi tam) tako močno želeli sprostiti, da so nepremišljeno pozabili na temeljno previdnost, s katero pokušamo zajeziti širjenje te bolezni, o kateri še vedno ne vemo dovolj – in predvsem nimamo enoznačnih odgovorov.

À Nice, une foule immense pour voir le Dj The Avener pour un Dj set depuis la tour Bellanda de la colline du château https://t.co/T9D2cKLtfD pic.twitter.com/fX9ItJez25 — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) July 11, 2020

Maske tudi na množičnih prireditvah zunaj

Estrosi med drugim pričakuje, da bo Francija na državni ravni zaostrila ukrep nošenja mask, a jih bo, kot nakazujejo njegove besede, na svojem domačem ozemlju gotovo prehitel z mestnim odlokom. Maske gotovo niso tako učinkovite kot varna razdalja, a za ohranitev varne razdalje včasih ni možnosti, velikokrat pa tudi pripravljenosti ne. Ljudje smo vendarle družabna bitja, ob tem pa prevečkrat pozabljamo na temeljno epidemiološko previdnost.

Maske so v Franciji že dalj časa obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, zbiranja pa so omejena na pet tisoč ljudi (v Sloveniji na deset ljudi, v določenih okoliščinah ter z dovoljenji in predpisanimi postopki pa več, a še vedno veliko manj kot pet tisoč).

VIDEO - Une foule immense à Nice pour voir le Dj The Avener et des gestes "barrière" peu respectés. Notre article => https://t.co/T9D2cKLtfD pic.twitter.com/ciE882x4HO — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) July 12, 2020

Največ drena blizu zvočnikov

Angleška promenada je ob takšnih dogodkih v predepidemijskem času sprejela do 36 tisoč ljudi, posnetki sobotnega dogajanja pa nakazujejo, da se jih je zbralo več kot pet tisoč, čeprav mestna uprava vztraja, da predpisane omejitve niso presegli. Zagovarjajo se, da so udeležencem razdelili navodila za ohranjanje razdalje ter da so ta navodila predvajali tudi prek zvočnikov in na velikih tablah na prizorišču.

Fotograf agencije AFP je povedal, da je bilo gnetenje ljudi še posebej izrazito v bližini zvočnikov, kamor so se množice stiskale, ker drugod zaradi slabega ozvočenja niso dobro slišale glasbe.

Na vzhodu sprva najbolj, zdaj pa najmanj problematični

Posnetki z dogodka v Nici niso všeč niti večini francoske javnosti. Ravno regija PACA (Provence-Alpes-Cote d'Azur), katere del je tudi Azurna obala, ima trenutno eno od najvišjih stopenj prenosa okužb v Franciji – 1,24. Ta vrednost je višja le v regiji doline reke Loare, kjer znaša 1,52, sicer pa trenutno francosko povprečje dosega 1,05.

Vzhod države, ki je bil spomladi najbolj prizadet del Francije, predvsem pokrajini Alzacija in Lorena, od koder so obolele vozili v bolnišnice v druge dele Francije, pa tudi v Luksemburg in Nemčijo, je zdaj med epidemiološko ugodnejšimi deli države. Pri njih je namreč stopnja širitve zdaj 0,78.

Vzhod države, kjer je tudi Strasbourg (na fotografiji), je zdaj epidemiološko najvarnejši del države, čeprav so ob začetku epidemije tam imeli veliko več okuženih kot drugod po državi. Foto: Strasbourg Tourisme

Nočni klubi še naprej zaprti

Francija je sicer ravno te dni (vsaj) do konca septembra podaljšala prepoved delovanja nočnih klubov in diskotek, ki so se po vsem svetu izkazali za eno od najbolj tveganih okolij za širjenje okužbe. V Franciji je okrog 1.600 diskotek in nočnih klubov, ocenjujejo v prispevku medijske hiše France24.

A Francozi, ki so znani po tem, da svoje nezadovoljstvo brez odlašanja izrazijo tudi na ulici, so se tudi tokrat hitro odzvali. Približno 200 zaposlenih v teh klubih se je včeraj zbralo pred poslopjem ministrstva za zdravje v Parizu in protestiralo, češ da jih bodo ti epidemiološki ukrepi popolnoma pokopali. Po njihovih ocenah se najmanj polovici ne bo nikoli več uspelo postaviti na noge.

Strogo regulirano odprtje ali ohranitev zaprtja?

Opozarjajo tudi, da zaprtje nočnih klubov in diskotek vodi do veliko več zasebnih in neuradnih zabav, na katerih nihče ne skrbi za varno razdaljo – vedno večje število takšnih zabav tudi v Franciji potrjuje takšno razmišljanje.

Ob zapiranju nočnih klubov se zabave željni odpravljajo na neformalne zasebne zabave, kjer ne spoštujejo ukrepov, trdijo v nočnih klubih, kjer so proti zaprtju in zagovarjajo strogo regulacijo delovanja. Toda ali so ti nočni klubi, ki so se po vsem svetu pokazali kot žarišča, zmožni vzdrževati potrebno disciplino? Foto: Getty Images

Menijo, da bi bilo zato veliko boljša rešitev od zapiranja delovanje pod strogimi epidemiološkimi ukrepi. Toda ali je realno pričakovati, da bi se takšni ukrepi povsod dosledno spoštovali?

Francoske številke

Francija, ki je po tridnevnem izletu na slovenski rumeni seznam držav ponovno pristala na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav, deli usodo drugih evropskih držav, kjer zlasti v zadnjih dveh tednih narašča število na novo potrjenih okužb.

Najnovejši podatki na spletnem mestu Worldometer za 13. julij kažejo, da je v državi s 67 milijoni prebivalcev trenutno 62.360 aktivnih primerov, od tega 496 v resnem ali kritičnem stanju. Od vseh do zdaj 170.752 potrjenih primerov jih je 78.388 okrevalo, število umrlih pa je preseglo 30 tisoč – z današnjim dnem jih je 30.004.

Preračunano na dva milijona prebivalcev, kolikor nas je v Sloveniji, bi francoske številke pomenile dobrih 1.860 aktivnih primerov in skoraj 900 umrlih. Krepko več od marsikatere države, ki ni uvrščena na slovenski zeleni seznam epidemiološko varnih držav. Uvrstitev na ta seznam je sicer odvisna predvsem od števila na novo potrjenih okužb v zadnjih 14 dneh.