Francija, Češka in Španija so Sloveniji zelene, Fincem pa rumene

Čeprav imata tako Slovenija kot Finska za uvrstitev na zeleni seznam držav za neoviran prehod meje merilo do 10 okuženih na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh, so evropske države na teh seznamih dokaj različno obarvane.

Finska vlada je na svoji včerajšnji seji določila seznam držav schengenskega prostora in Evropske unije, katere državljani bodo lahko v to skandinavsko državo od ponedeljka, 13. julija, vstopali brez epidemioloških omejitev.

Splošno merilo je, da na finski zeleni seznam dodajo tiste države schengenskega prostora in Evropske unije, kjer je pojavnost koronavirusa primerljiva tistim državam, kjer so notranje mejne kontrole že odpravili. Načeloma je to osem obolelih na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh, vendar na zeleni seznam lahko pridejo tudi tiste države, ki imajo deset obolelih v istem naboru prebivalstva in v istem časovnem obdobju.

Deset je meja tudi za slovenski zeleni seznam.

Slovenija postaja za Finsko zelena

Do zdaj so bile na finskem zelenem seznamu Danska, Estonija, Islandija, Litva, Latvija in Norveška (ne pa tudi sosednja Švedska, s katero imajo kopensko mejo na severozahodu države), ki bodo na njem ostale tudi v prihodnje – najmanj še 14 dni, ko bodo spet proučili, ali bi kakšno državo morda lahko dodali na ta seznam ali jo z njega odstranili.

Z včerajšnjim sklepom se jim je na tem seznamu pridružilo še 12 držav schengenskega prostora (med njimi je tudi Slovenija), dve državi članici Evropske unije, ki nista v schengenskem prostoru (Ciper in Irska), ter tri miniaturne evropske države – Andora, San Marino in Vatikan.

Država, ki je na slovenskem seznamu rdeča, je na finskem zelena

Zanimiv je primer Andore, ki jo Slovenija uvršča na rdeči, Finska na zeleni seznam.

A to ni edini primer, kjer se slovenska in finska uvrstitev na zeleni seznam razlikujeta, čeprav obe državi uporabljata načeloma enako merilo desetih obolelih na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh.

Francija in Češka (z izjemo moravsko-šlezijske pokrajine) sta po nekajdnevnem izletu na rumeni slovenski seznam znova pristali na slovenskem zelenem seznamu, kjer je tudi Španija, Finci pa te tri države na svoj zeleni seznam niso uvrstili.

Sklep z zadnje seje finske vlade hkrati navaja, da Finska svojim državljanom in tujcem, ki so družinski člani finskih državljanov, dopušča vrnitev v domovino brez obvezne karantene iz vseh članic schengenskega prostora, držav članic Evropske unije, ki niso v schengenskem prostoru, ter Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ki je v prehodnem obdobju svojega odhoda iz Evropske unije.

Državljani držav Evropske unije in schengenskega prostora, ki niso na finskem zelenem seznamu, med njimi so Poljska, Portugalska, Hrvaška, Luksemburg, Bolgarija, Romunija in Monako, lahko še naprej vstopajo na Finsko le, če imajo upravičen osebni ali poslovni razlog.

Otok in trdnjava Suomenlina pri finski prestolnici Helsinki

Tretje države ostreje od evropskega priporočila

Skladno s priporočili Evropske unije o postopnem odpiranju meja Unije za države zunaj skupnosti bo ravno tako s ponedeljkom, 13. julija, tudi Finska odprla meje za nekatere, kot jim formalnopravno rečejo, tretje države.

Ta bruseljski seznam za članice ni pravno zavezujoč, zato se je Finska pri tretjih državah odločila za dosledno uporabo merila osem na novo obolelih na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh.

Tako bo kljub uvrstitvi Srbije, Črne gore in Kanade na bruseljski seznam finska meja ostala zaprta za državljane teh treh držav, saj tamkajšnje trenutne razmere presegajo postavljeno merilo.

V tem trojčku izstopa Srbija, ki ima občutno več kot 40 obolelih na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh, kar jo upravičeno, tako kot med drugim tudi Bosno in Hercegovino, Kosovo in Albanijo, uvršča na slovenski rdeči seznam držav – tistih, pri katerih mora ob vstopu v Slovenijo vsak potnik, ne glede na državljanstvo, v 14-dnevno karanteno ali se, če niso slovenski državljani, odpovedati vstopu v Slovenijo.

Tuji delavci, ki bodo na Finskem nabirali gozdne sadeže, bodo lahko vstopali v to državo brez omejitev.

Za nabiralce gozdnih sadežev zelena luč

Pomembna finska izjema so sezonski nabiralci gozdnih sadežev, tudi če prihajajo iz tretjih držav.

Tako bo samo iz Tajske brez epidemioloških omejitev letos na Finsko prišlo tri tisoč nabiralcev, kolikor so jih že prej določili s kvoto.