Britanci presenetili: Hrvaška varna, Slovenija ne

Kako razumeti odločitve o tem, katere države so epidemiološko (ne)varne

Vlada v Londonu je danes objavila seznam varnih držav , za katere velja, da državljanom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ob vrnitvi iz njih ni treba opraviti 14-dnevne osamitve. Hrvaška, Francija in Češka, ki jih bo Slovenija s 4. julijem izbrisala s svojega zelenega seznama, so na tem seznamu, Slovenije pa ni.

Slovenija sicer ni edina država Evropske unije, ki je Britanci ne štejejo za epidemiološko varno. Na seznamu držav, varnih za Britance, ne najdemo niti Bolgarije, Estonije, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške in Švedske, med katerimi so tako tiste države, ki imajo zelo ugodno epidemiološko sliko (na primer Slovaška) kot tudi tiste s precej slabšo (na primer Portugalska ali Švedska).

Visokim številkam navkljub je za Bruselj in London Srbija zelena

Foto: Reuters O upravičenosti in smiselnosti odločitev posameznih držav, katere države naj uvrstijo med epidemiološko varne, se moramo vprašati tudi, ko pogledamo uvrstitev Srbije, ki jo Britanci uvrščajo med varne države kljub temu, da številke nedvomno kažejo, da so razmere tam veliko resneje kot marsikje drugje.

Tako kot Srbija sta po presoji Slovenije na rdečem, po presoji Združenega kraljestva pa na zelenem seznamu še Andora in Gibraltar.

Spomnimo, tudi Evropska unija je v svojih (sicer nezavezujočih) priporočilih o tem, iz katerih držav zunaj Evropske unije naj bi državljani smeli vstopati v Evropsko unijo po 1. juliju, na seznam 14 držav uvrstila tudi Srbijo, kjer so razmere vse prej kot varne, o čemer priča število uvoženih okužb v Slovenijo in tudi na Hrvaško.

Tudi tranzit prek Slovenije pomeni za Britance karanteno

Novo pravilo omenja, da so Britanci ob vrnitvi v domovino oproščeni karantene le, če so v zadnjih 14 dneh bivali izključno v državah, ki so na tem seznamu (Irska je bila za Britance ves čas odprta).

To pomeni, da bi britanski državljan, ki bi se z avtom ali vlakom peljal do Hrvaške ali nazaj čez za Britance nevarno Slovenijo, moral ob vrnitvi poskrbeti za samoosamitev.

Zakaj ni Slovenije?

Zastavlja se seveda vprašanje, zakaj Slovenije ni na tem seznamu. Čeprav bo marsikdo najprej pomislil na kak neugoden razlog, na primer to, da smo za London nepomembni ali da ne zaupajo naši epidemiološki sliki, je najverjetnejša razlaga ta, da izvajajo reciprociteto – Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je namreč bilo in še ostaja na rdečem slovenskem seznamu, kar pomeni, da se ob prihodu z Otoka v Slovenijo mora prav vsak (razen redkih izjem) odpraviti v samoosamitev.

A kako potem razumeti, da je Avstrija, ki za britanske državljane ob vstopu ravno tako zahteva 14-dnevno karanteno (razen v tranzitu brez postankov ali z negativnim testom, starim manj kot tri dni), vendarle na britanskem seznamu varnih držav, kjer Slovenije ni.

Morda pa bodo ta seznam v kratkem le spremenili, saj navajajo, da ga bodo v prihodnjih dneh dopolnjevali glede na pogovore z mednarodnimi partnerji.