Novi žarišči na Hrvaškem, 96 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število okuženih na Hrvaškem se še naprej povečuje, zato je Slovenija državo odstranila s seznama varnih držav. V zadnjih 24 urah so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 96 osebah. Še dve osebi sta umrli.

Na Hrvaškem so včeraj okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 81 ljudeh, danes pa pri 96 osebah, je sporočil krizni štab. Največ novih primerov je iz Požeško-slavonske županije in mesta Zagreb.

Novi žarišči v državi

Največ aktivnih primerov je v Zagrebu, kjer se je virus razširil na zabavah v diskotekah, in v mestu Đakovu v Slavoniji, kjer se je virus razširil iz samostana z okuženima redovnicama.

Hrvaški mediji danes pišejo tudi o novem žarišču, gre za mesto Požega v Slavoniji. V Požeško-slavonski županiji se je število primerov začelo hitro povečevati po vrnitvi dveh okuženih oseb iz Nemčije. Ti sta najprej okužili svoje družinske člane in prijatelje.

Še eno žarišče pa se je pojavilo v mestu Otočac, kjer so okužbo potrdili pri teh ljudeh. Eden od njih je imel tudi precej stikov, zato so v mestu sprejeli posebne ukrepe. Virus se je v kraj zelo verjetno razširil s kegljanjem, ko se je tekmovanja v mestu udeležilo okoli 200 ljudi. Kot je za hrvaško nacionalno televizijo povedal župan mesta Stjepan Kostelac, bi lahko imeli v mestu sto okuženih, če ne bodo ustavili druženja ljudi.

Hrvaška od polnoči na rumenem seznamu

Foto: Gov.si Zaradi neugodne epidemiološke slike bo Slovenija ob polnoči Hrvaško umaknila s seznama varnih držav (t. i. zeleni seznam) in jo umestila na rumeni seznam.

Za slovenske državljane, ki so trenutno na Hrvaškem, se za zdaj ne bo veliko spremenilo, morajo pa biti pripravljeni, da jih bo policist vprašal, kje so bili na Hrvaškem, je včeraj pojasnil vladni govorec Jelko Kacin.

Dogaja se namreč, da ljudje ob prehodu meje navedejo, da so bili na Hrvaškem, dejansko pa so bili v kateri od rdečih držav Zahodnega Balkana in bi morali zato v 14-dnevno karanteno, je dodal.

Plenković: Spremenjeni slovenski ukrepi ne bodo spremenili pogojev za potovanja Hrvatov

Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji novinarski konferenci v Zagrebu povedal, da ga je v četrtek zvečer poklical njegov slovenski kolega Janez Janša, da bi ga obvestil, da bodo tudi Hrvaško umaknili s seznama varnih držav. Zatrdil je, da odločitev Slovenije ne bo spremenila pogojev za vstop hrvaških državljanov v Slovenijo. "Ne bo nobenih konkretnih operativnih posledic glede tega," je po poročanju STA odgovoril Plenković na novinarsko vprašanje. "Oni bodo povedali, da gredo v Slovenijo, kam gredo in s katerim razlogom. To bo vse," je odgovoril.

Pojasnil je, da ima Slovenija tako kot Hrvaška svoj epidemiološki zavod in epidemiološke strokovnjake in tudi določena merila. Glede na število novookuženih uvrščajo posamezne države v določene razrede, je dejal na današnji sklepni predvolilni novinarski konferenci na sedežu HDZ. "Gre za de facto avtomatizem glede na število okuženih. V vsakem primeru je po njegovih (Janševih) besedah nekoliko povečano število okuženih tudi v Sloveniji. Tako mi kot tudi Slovenija nadaljujemo z najbolj pomembnim sporočilom - higiena, dezinfekcija, distanca," je povedal po pisanju STA.