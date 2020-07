Velika rast okuženih na Hrvaškem: okoli 60 novih primerov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem okužbo z novim koronavirusom potrdili pri najmanj 41 ljudeh v Slavoniji in 18 v Zagrebu. Prestolnica in mesto Đakovo v Slavoniji veljata za največji žarišči v državi.