Planet 18: Hrvaška od sobote na rumenem seznamu #vŽivo

V zadnjem tednu je število okužb z novim koronavirusom v Sloveniji in bližnji okolici začelo naraščati. Novi koronavirus je glavna tema tudi današnjega zasedanja vlade. Kot je sporočil premier Janez Janša, so na delovnem sestanku med drugim govorili o zaostritvah na mejah in spremembah varnih držav. Uradni vladni govorec Jelko Kacin pa je na popoldanski novinarski konferenci nato sporočil, da bo Hrvaška s petka na soboto uvrščena na rumeni seznam. Obeta pa se tudi strožji nadzor nad izvajanjem karantenskih odločb.

Hrvaška bo s 3. na 4. julij uvrščena na rumeni seznam, je na današnji popoldanski novinarski konferenci oznanil uradni vladni govorec Jelko Kacin. Od sobote naprej bodo morali slovenski državljani, ki se vračajo s Hrvaške na meji policistom pojasniti svojo pot in to podkrepiti z dokazili o bivanju, lastnini nepremičnine ali plovila. Kot je dodal, gre za zaostritev ukrepov, saj je bilo poskusov zavajanja preveč.

Kot je dejal, moramo biti pripravljeni na težje razmere zato vlada ocenjuje, da so potrebni nekateri bolj učinkoviti ukrepi, kot je strožji nadzor nad izvajanjem karantenskih odločb. "Vlada bo storila vse v njeni moči, da se karantenske odločbe vročajo na meji brez časovnega zamika," je povedal Kacin in dodal, da ob enem potrebujemo tudi učinkovit nadzor nad izvajanjem teh odločb oziroma v nekaterih primerih samoizolacije na domu. "Brez tega ne bomo zamejili virusa, vlada pa bo poskrbela, da se bo to dogajalo na učinkovit način," je med drugim še izpostavil vladni govorec.

Nove okužbe povezave z zabavami

Kacin je sicer uvodoma dejal, da se epidemiološka slika v Sloveniji slabša. V zadnjem dnevu smo potrdili 21 novih okužb z novim koronavirusom, do 12. ure danes pa je bilo potrjenih že šest novih okužb, številka pa bo do konca dneva najverjetneje še narasla.

"Ob tem bi izkoristil priložnost, da ne glede na to ali obiskujemo državo na zelenem ali rumenem seznamu, vendarle naredimo vse, da se izognemo gneči bodisi na plaži ali na množičnih dogodkih - v lokalih in klubih," je dejal Kacin in še enkrat poudaril, da so izvor okužb vnosi iz tujine in na drugi strani širitev bolezni znotraj države, kjer je vse več ali manj povezano z zabavami v gostinskih obratih.

Tristopenjska lestvica držav



Slovenija je v času pandemije novega koronavirusa vpeljala tristopenjsko lestvico. Na njej so države razporejene glede na 14-dnevno kumulativno število prijavljenih primerov covid-19 na sto tisoč prebivalcev.



Zeleni seznam: tu najdemo države z manj kot 10 okužbami na sto tisoč prebivalcev. Prehod meje v Slovenijo je za potnike dovoljen brez posebnosti in karantene.



Rumeni seznam: gre za vmesno točko, potovanje v takšno državo je odsvetovano, a karantena za potnike ob vrnitvi nazaj ni obvezna. Kot je dejal vladni govorec Kacin, morajo potniki, ki se vrnejo iz takšne države, takoj k zdravniku, če opazijo katerega od simptomov, na potovanju pa morajo biti še posebej pozorni.



Rdeči seznam: potniki, ki pridejo iz držav na tem seznamu, morajo v obvezno 14-dnevno karanteno. Trenutno so na tem seznamu na primer BiH, Srbija in Severna Makedonija. Država pade na ta seznam v primeru, ko se število okuženih v zadnjih 14 dneh povzpne na okoli 40 na sto tisoč prebivalcev.

Število novih primerov okužb ne narašča samo v Sloveniji temveč tudi v sosednji Hrvaški. Tam se je število novih primerov povzpelo na 81. Zdravstveni minister Tomaž Gantar je po seji vlade dejal, da razmere v Sloveniji in na Hrvaškem niso najboljše.

Velik del novih okužb še vedno prihaja iz tujine, čeprav imamo tudi širjenje po državi iz neprepoznanih virov. "Ti, ki okužbo prinesejo od drugod, pa povzročijo dodatne primere pri nas, v družini, delovnih okoljih. To je zelo skrb zbujajoče," je opozorila infektologinja in vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović.

Po redni seji @vladaRS še delovni sestanek za pripravo ukrepov za zajezitev uvoza in širjenja okužb #koronavirus. Zaostritve na mejah, spremembe seznamov varnih držav, večji nadzor inšpekcij, povečana previdnost v domovih za starejše... pic.twitter.com/YmPTAV1Swf — Janez Janša (@JJansaSDS) July 2, 2020

Stanje se na Hrvaškem poslabšuje

Tudi na Hrvaškem se epidemiološke razmere po besedah Eve Grilc z NIJZ ne umirjajo, poroča STA. "Še vedno večja težava verjetno ostajata Zagreb in vzhodni del države. Kot vemo, je številka presegla mejo 10 okužb na 100 tisoč prebivalcev," je povedala.

Tako na Hrvaškem oziroma v tujini kot v Sloveniji Grilčeva priporoča upoštevanje navodil in izogibanje večjim druženjem. Mladim odsvetujejo obiske nočnih klubov, ker je tam skoraj nemogoče vzdrževati varno razdaljo in ker se ne ve, ali je morda med udeleženci kdo okužen, je poročal STA.