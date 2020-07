V Sloveniji neuradno 19 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v torek okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 13 ljudeh, v sredo pa naj bi bilo na testu pozitivnih 19 ljudi, je za Radio Slovenija povedala vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 Bojana Beović. Kot je dodala, uradnih številk sicer še ni videla in si želi, da bi bila odkrita kakšna okužba manj.

Velik del okužb še vedno vnesen iz tujine

"Velik del okužb še vedno prihaja od drugod, čeprav imamo širjenje tudi v Sloveniji iz neprepoznanih virov. Vsi ti okuženi od drugod povzročijo dodatne primere v Sloveniji, v družinah, v delovnih kolektivih, vsepovsod, kjer se ljudje, ki prihajajo od drugod, zadržujejo," je povedala za medij in dodala, da je to zelo skrb vzbujajoče.

Do okužbe lahko pride na vsakem koraku

Dejala je, da jih najbolj skrbijo okužbe z neznanim izvorom. "Če prepoznamo nekaj takih iz neznanega izvora, potem lahko sklepamo, da so še prisotni, pa jih nismo prepoznali. To pomeni, da lahko do okužbe pride na vsakem koraku," je pojasnila.

Pred kratkim spet primer s hudim potekom

Beovićeva je za Radio Slovenija pojasnila, da je virus kar nekaj dni krožil med ljudmi, ki niso v posebni nevarnosti za hud potek, so pa pred kratkim imeli spet primer s hudim potekom.

Okužba tudi v vrtcu v Oplotnici

Ena odrasla oseba je okužena tudi v Vrtcu Otona Župančiča v občini Oplotnica, je občina sporočila na svoji strani. "Vrtec je sprejel skladno z navodili NIJZ vse potrebne ukrepe za preprečitev širjenja virusa. S tem so bili seznanjeni tudi starši otrok," so zapisali.