Na Hrvaškem 54 novih okužb in ena smrtna žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od torka od 14. ure so na Hrvaškem potrdili še 54 primerov okužbe z novim koronavirusom, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Medtem je za covidom-19 umrla še ena oseba, kar je črno statistiko epidemije novega koronavirusa na Hrvaškem zvišalo na 108 oseb. Izpostavili so tudi, da je trenutno na Hrvaškem 568 aktivno okuženih.

Na zdravljenju v bolnišnicah je 80 oseb, dve sta priključeni na ventilator, so zapisali v sporočilu za javnost. Od prvega primera okužbe z novim koronavirusom 25. februarja so na Hrvaškem potrdili 2831 okužb, 2155 ljudi pa se je pozdravilo. Doslej so testirali skoraj 80.500 oseb, od tega nekaj več kot 1350 v zadnjih 24 urah. Štab ni objavil podatkov po županijah.

Po navedbah hrvaških medijev, ki so zbirali informacije v posameznih županijah, je bilo okužb nekaj več, ker vse županije ne objavljajo podatkov ob isti uri, ko gre za 24-urna poročila. Tako je bilo 27 novih primerov na območju Zagreba, 16 v osiješko-baranjski županiji in sedem v požeško-slavonski županiji. V še nekaj županijah so imeli po en ali dva nova primera, poroča STA.