Rast okužb v Avstriji: prvič po aprilu zabeležili več kot 100 novih primerov

Potem ko število na novo okuženih z novim koronavirusom v Avstriji že nekaj časa vztrajno narašča, je danes to število prvič po 20. aprilu preseglo sto. Potem ko so Avstrijci z nedelje na ponedeljek potrdili 69 in nato s ponedeljka na torek le 43 novih okužb, so jih s torka na danes občutno več oziroma kar 107.

Daleč največ na novo okuženih, 61, so v minulih 24 urah zabeležili v Zgornji Avstriji. Na Dunaju so jih našteli 24, na avstrijskem Štajerskem devet, sedem v Spodnji Avstriji, tri na Tirolskem, dve v Salzburgu in eno na Gradiščanskem, poroča STA. Še pred dvema tednoma je bilo število aktivno okuženih v Avstriji pod 400, zdaj pa že presega 600.

Avstrija kljub porastu okužb nadaljuje sproščanje ukrepov

V bolnišnicah se zaradi bolezni covid-19 trenutno zdravi 74 ljudi, od tega jih devet potrebuje intenzivno nego. V zadnjih 24 urah sicer niso zabeležili nobene smrti zaradi covid-19. Kljub naraščanju okužb pa Avstrija še vztraja pri omilitvi ukrepov, sprejetih z namenom zajezitve širjenja koronavirusa.

Tako so na primer tam od danes dovoljeni vsi športi, natakarjem ni več treba nositi obraznih mask, množični dogodki z do sto udeleženci niso več časovno omejeni, lokali se lahko odprejo že ob peti uri, načeloma pa smejo spet obratovati samopostrežni bifeji. Maske je v Avstriji od zdaj treba nositi le še v javnem prometu, zdravstvenih ustanovah in pri izvajanju storitev, pri katerih ni mogoče ohranjati medsebojne razdalje. Nos in usta morajo biti zakriti tudi na protestih, poroča STA.